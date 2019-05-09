



Загинув Сергій Доренко - 09.05.2019 20:46

Головний редактор радіостанції «Говорить Москва» Сергій Доренко загинув після ДТП. Про це повідомляють росыйськы ЗМІ.

«Доренко їхав на мотоциклі по центру міста, йому стало погано з серцем. Він впав з мотоцикла. Перехожі викликали швидку, але лікарі врятувати його не змогли »- сказало джерело.

Джерело в правоохоронних органах повідомило, що 59-річного журналіста доставили в реанімацію у вкрай важкому стані.

Нагадаємо, що після катастрофи літака Сухий Суперджет Сергій Доренко написав, що

Даремно ми, звичайно, будуємо літаки. Треба робити те, що у нас виходить безпомилково добре: будувати якомога більше церков, створювати релігійні кафедри у вузах, боротися з гомосексуалізмом, ненавидіти американців, зневажати українців і так далі. Як бачите, є повно теренів, де нас нікому не перевершити. Навіщо ж ми втрачаємо час на авіацію та космонавтику?

- Сухий Суперджет цілком собі хороший літак. Тільки що у нього не завжди працює механізація крила, у нього шасі то працюють, а то й не працюють, конструктивна проблема з камерою згоряння, так що двигуни - слабке місце цього чудесного літака в той час, коли він працює. Але ці літаки дуже багато часу проводять в ремонті, а там двигун взагалі не потрібен. В ангарах ж коштують. І ще у цього літака погано з електронікою, вона не кожен раз працює. А в іншому, ну, гордість вітчизняного авіапрому, - зазначив журналіст.

Однак міністр транспорту Росії Євген Дітріх заявив, що підстав для припинення польотів SSJ-100 після катастрофи немає. Це висловлювання міністра обурило Доренко.

- Я вам розповім, чому немає підстав для припинення польотів Сухий Суперджет. Тому що призупинення буває для вивчення. А тут вивчати нема чого. Літак дуже поганий, це відомо з самого початку. Тому, нехай літає, все добре, - написав журналіст.

Платинова Буковина, Чернівці

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