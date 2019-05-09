Еурон Грейджой з Ігри Престолів натякнув на появу нового дракона- 09.05.2019 17:11
Йохан Філіп Асбек, виконуючий в серіалі Гра Престолів роль Еурона Грейджоя, опублікував фотографію зі зйомок вийшов у понеділок епізоду. «Не можу дочекатися п'ятої серії ... там буде світло! І смерть ... І стаканчики з кавою ... [печива] Орео? ви можете побачити дракона ... або двох ... або ні одного », - сказано в підписі до публікації.
В наступній публікації теж можна знайти непрямий натяк на те, який саме дракон може зявитись
Посмотреть эту публикацию в Instagram
Ok. Truth is...(getting some strong reactions and feel the need to explain myself) A couple of years ago I was attending a comic con in Denmark. Got to meet some very wonderful DANISH people(like the Danes, sweet and funny...handsome as well) , BUT I also met an extremely arrogant dragon. Rhaegalar something... He was the star of the #comiccon , and he knew it. A member of #gameofthrones since season 1, started out as an egg, a fan favorite and blah blah blah. So there we were smiling, posing, signing autographs like professionals...but damn...no love in the air. He was getting all the attention...and I hated it! Oh god I hated it and him...cut too now... my sincere apologies...but I had too... AND it was in the script...so... 🤷🏼♂️☠️ #feltgood #Imkidding ps. @svjankoppe made this dragon himself. What an absolutely amazing job. He is extremely talented and deserves credit for his hard work. So sorry for the pain in episode 4 bro. But please remember YOUR #dragon will live on and fans all over the world will hopefully get to see it. 🙏🏻❤️😄 #okitstillfeelskindacooltobecalleddragonslayer 😂😂😂😉
Добре. Правда ... (одержання деяких сильних реакцій, і выдчуваю потребу порозумітися), Кілька років тому, я був присутній на Комік-Коне в Данії. Добрався, щоб зустріти деяких дуже чудових ДАТЧАН (данці, милі і забавні ... також солідні), АЛЕ я також зустрів надзвичайно високомірного дракона. Rhaegalar щось ... Він був зіркою #comiccon, і він знав це. Член #gameofthrones з сезону 1, якрого ми вперше поачили як яйце, фаворит і бла бла бла. Короче кажучі там ми посміхалися, позували, підписуючи автографи як професіонали ..., але ... не було любови в повітрі. Він привертав всю увагу ..., і я ненавидів його! О, Боже я ненавидів його і він ... скорочень занадто багато тепер ... мої щирі вибачення ..., але я мав також ... І це було в сценарії ... так ... ?????? ??? #feltgood #Imkidding, PS @svjankoppe зробив цього дракона самостійно. Яка абсолютно дивовижна робота! Він надзвичайно талановитий і заслуговує кредиту на свою важку роботу. Вибачте за біль в епізоду 4. Але, будь ласка, пам'ятайте ВАШ #dragon, буде жити на, і шанувальники у всьому світі, будемо сподіватися, доберуться, щоб побачити його.
Коментарі (0)
Другие новости:
- 09.05.2019 20:46
- 09.05.2019 15:30
- 07.05.2019 16:19
- 07.05.2019 13:07
- 06.05.2019 15:03
- 06.05.2019 14:21
- 06.05.2019 12:25
- 06.05.2019 12:21
- 03.05.2019 10:20
- 01.05.2019 12:12