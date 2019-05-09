



Еурон Грейджой з Ігри Престолів натякнув на появу нового дракона - 09.05.2019 17:11

Йохан Філіп Асбек, виконуючий в серіалі Гра Престолів роль Еурона Грейджоя, опублікував фотографію зі зйомок вийшов у понеділок епізоду. «Не можу дочекатися п'ятої серії ... там буде світло! І смерть ... І стаканчики з кавою ... [печива] Орео? ви можете побачити дракона ... або двох ... або ні одного », - сказано в підписі до публікації.

В наступній публікації теж можна знайти непрямий натяк на те, який саме дракон може зявитись

Добре. Правда ... (одержання деяких сильних реакцій, і выдчуваю потребу порозумітися), Кілька років тому, я був присутній на Комік-Коне в Данії. Добрався, щоб зустріти деяких дуже чудових ДАТЧАН (данці, милі і забавні ... також солідні), АЛЕ я також зустрів надзвичайно високомірного дракона. Rhaegalar щось ... Він був зіркою #comiccon, і він знав це. Член #gameofthrones з сезону 1, якрого ми вперше поачили як яйце, фаворит і бла бла бла. Короче кажучі там ми посміхалися, позували, підписуючи автографи як професіонали ..., але ... не було любови в повітрі. Він привертав всю увагу ..., і я ненавидів його! О, Боже я ненавидів його і він ... скорочень занадто багато тепер ... мої щирі вибачення ..., але я мав також ... І це було в сценарії ... так ... ?????? ??? #feltgood #Imkidding, PS @svjankoppe зробив цього дракона самостійно. Яка абсолютно дивовижна робота! Він надзвичайно талановитий і заслуговує кредиту на свою важку роботу. Вибачте за біль в епізоду 4. Але, будь ласка, пам'ятайте ВАШ #dragon, буде жити на, і шанувальники у всьому світі, будемо сподіватися, доберуться, щоб побачити його.

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