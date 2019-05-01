



В ДТП на Південно-Кільцевій зіштовхнулись два автомобіля Renault - 09.05.2019 15:30

В Чернівцях на вулиці Південно-Кільцевій, біля поліклініки заводу Кварц сталося ДТП за участю двох авто марки Renault. Як повідомили очевидці білий пірожок рухвася з перевиженням швидковсі та його трохи занесло після повороту на зустрічну смугу, чере що і сталось зіткнення. Нажаль в авто були були діти - дівчинка та хлопчик приблизно 9-10 років. Дітей забрала швидка допомога . На місці ДТП працює патрульна поліція





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