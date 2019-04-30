



14 травня круглий стіл НАБУ та ДБР – результати роботи та виклики на майбутнє - 07.05.2019 13:07

Відділення Асоціації правників України в Чернівецькій області запрошує вас взяти участь у круглому столі «НАБУ та ДБР – результати роботи та виклики на майбутнє», який відбудеться 14 травня 2019 року у готелі «Буковина».

Питання до обговорення:

✅ очікування та результати роботи антикорупційних інституцій;

✅ особливості розкриття корупційних злочинів;

✅порядок застосування та використання НСРД;

✅ практичні аспекти оскарження повідомлення про підозру;

✅практичні аспекти роботи адвоката;

✅ теорія та практика доказування.

Учасники заходу:

Serhiy Matviyiv, керуючий партнер АО «Матвіїв і Партнери».

Петр Поляк, керуючий партнер АО «Поляк і партнери».

Також, до участі запрошені представники Львівського територіального управління НАБУ, територіального управління ДБР, суддів Чернівецького апеляційного суду та районних судів та провідних адвокатів регіону.

Місце проведення: м. Чернівці, вул Головна, 141, готель «Буковина».

Увага! Попередня реєстрація за посиланням: https:// uba. ua/ukr/events/3144/ registration/

За додатковою інформацією щодо заходу та можливостей партнерства звертайтесь, будь ласка, до Секретаріату АПУ за тел.: +38 063 438 77 66, e-mail: zakhid@uba.ua. Контактна особа – Ольга Лотоцька.

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