



В селі Красник Верховинского района вантажівка з туристими впала з обриву. Фото - 06.05.2019 15:03

Сьогодні, 6 травня, поблизу села Красник Верховинського району Івано-Франківської області вантажний автомобіль, що перевозив туристів, зірвався з обриву заввишки близько 40 м і впав в річку Чорний Черемош, в результаті чого загинули три людини, повідомляє прес-служба Державної служби з надзвичайних ситуацій .

Відзначається, що о 11:43 в ГосЧС надійшла інформація, що поблизу села Красник Верховинського району під час руху вантажного автомобіля з кунг відбулося його падіння з обриву (висота близько 40 м) в річку Чорний Черемош.

Як повідомляє главк поліції області, встановлено, що в автомобілі знаходилися 24 людини (23 туриста і 1 водій).

Попередньо відомо, що група туристів з Білорусі повинна була здійснити сплав по річці і прямували до місця призначення.

В результаті пошуків виявлено тіла трьох осіб без ознак життя: чоловіки, який був керівником групи, і двох жінок.

16 людей врятувалися самостійно, 3 людини врятовані силами ГосЧС (спрямовані до лікувальних закладів). Доля 1 людини залишається невідомою. Пошуково-рятувальні роботи тривають.

Відділ комунікації ГУНП в Чернівецькій області

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