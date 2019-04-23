Опубліковані кадри обгорілого салону SSJ-100. ФОТО- 06.05.2019 12:25
Слідчий комітет Росії (СКР) опублікував кадри салону літака Sukhoi Superjet 100 (SSJ-100), який загорівся на злітно-посадковій смузі в московському аеропорту Шереметьєво.
На відео рятувальники і співробітники СКР працюють біля оплавленого фюзеляжу і в салоні літака. Усередині лайнера повністю згоріла оббивка, видно перевернуті крісла і обвуглені частини салону.
Літак SSJ-100 загорівся при аварійній посадці в Шереметьєво 5 травня. Він слідував рейсом Москва - Мурманськ, проте був змушений повернутися в аеропорт вильоту. За словами командира судна та інших членів екіпажу, в літак ударила блискавка, після чого виникли проблеми зі зв'язком і відмовила автоматика.
При загорянні SSJ-100 загинули 41 людей
Екіпаж посадив охоплений полум'ям літак в аеропорту Шереметьєво
Судячи з кадрів з місця подій, SSJ-100 кілька разів підскочив на злітно-посадковій смузі, після чого спалахнула його хвостова частина.
За останніми даними СКР, в результаті події загинули 41 людей, серед яких один член екіпажу; вижили 37, включаючи чотирьох членів екіпажу.
6 травня на місці авіакатастрофи виявили два чорні ящики. Ще два бортові самописці, які були встановлені в хвостовій частині літака, поки не знайдені.
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