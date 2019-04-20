В Румунії, на відстані 550 км від Чернівців, пронісся торнадо. Фото та відео- 01.05.2019 12:12
У румунському місті Кълърашы помітили великий торнадо. Фотографії та відео рідкісного для Румунії природного явища були опубліковані в соціальних мережах.
Як повідомив префект повіту Келераш Георге Якоб, в результаті торнадо 10 житлових будинків в селі Дражна залишилися без дахів.
Також через торнадо на одній з автомагістралей повіту перекинувся пасажирський автобус. За даними Інспекторату з надзвичайних ситуацій, постраждалих немає.
Нагадаємо, місто Керелаши знаходиться у 551 км від міста Чернівці на південь.
Дивіться карту місцезнаходження, фото та відео торнадо:
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