



В Румунії, на відстані 550 км від Чернівців, пронісся торнадо. Фото та відео - 01.05.2019 12:12

У румунському місті Кълърашы помітили великий торнадо. Фотографії та відео рідкісного для Румунії природного явища були опубліковані в соціальних мережах.

Як повідомив префект повіту Келераш Георге Якоб, в результаті торнадо 10 житлових будинків в селі Дражна залишилися без дахів.

Також через торнадо на одній з автомагістралей повіту перекинувся пасажирський автобус. За даними Інспекторату з надзвичайних ситуацій, постраждалих немає.

Нагадаємо, місто Керелаши знаходиться у 551 км від міста Чернівці на південь.

Дивіться карту місцезнаходження, фото та відео торнадо:

Платинова Буковина, Чернівці

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