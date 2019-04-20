



У Ростовській області відкрили центр з видачі паспортів жителям "ДНР" - 30.04.2019 11:45

Сьогодні, 30 квітня, в Росії в тестовому режимі запрацював паспортний центр, в якому планується в спрощеному порядку видавати російські паспорти жителям "ДНР".

Новий паспортний центр розташований в Некліновського районі Ростовської області і підпорядковується головному управлінню з питань міграції міністерства внутрішніх справ Росії. Його завданням буде обслуговування жителів ОРДО, які вирішили отримати російський документ.

"У селі Покровському розгорнуто пункт прийому документів і згодом видачі паспортів для жителів Донецької народної республіки. Сюди будуть приїжджати і вже тут знаходяться уповноважені особи" МВС ДНР ", які привезли перші документи про прийом громадянства", - сказав журналістам представник ГУ МВС РФ з питань міграції Кирило Адзінов.

Прийом і розгляд заяв на отримання російських паспортів від жителів Донбасу вирішено вести на території Ростовської області, так як там для цього є всі матеріально-технічні можливості.

Як повідомляють російські ЗМІ, перші відвідувачі були готові подати заявки на отримання російського громадянства вже в день відкриття пункту. Мешканка Донецької області Галина прийшла подати заяву на отримання громадянства з чоловіком, у обох - українські паспорти. За її словами, чоловік і жінка тільки на місці з'ясували, що подати заявку можна тільки через уповноважених осіб. "Просто так прийти і отримати паспорт можна, тут потрібен час", - сказала Галина.

Напередодні аналогічний центр для жителів ЛНР відкрився в Новошахтинську.

Платинова Буковина, Чернівці

Всі новини