



Учасниця конкурсу краси «Міс Франція» загинула під колесами трактора - 30.04.2019 13:30

Учасниця конкурсу краси «Міс Франція» Морган Роллан (Morgane Rolland) загинула під колесами трактора. Про це повідомляє місцева газета 20 minutes.

Інцидент стався в п'ятницю, 26 квітня. 22-річна дівчина їхала з одним на велосипеді по сільській місцевості регіону Пеі-де-ла-Луар. На дорогу несподівано виїхав автомобіль, і пара спробувала піти від зіткнення. Роллан звернула вбік і потрапила під проїжджаючий повз трактор.

Пожежна бригада першою прибула на місце. До того моменту у француженки зупинилося серце. Тіло загиблої доставили в лікарню на вертольоті.

Друг Роллан і водій сільськогосподарської машини не постраждали.

Організатор конкурсу «Міс Франція» Сільві Телль (Sylvie Tellier) висловила співчуття Роллан і її родичам. «Коли доля позбавляє життя 22-річну дівчину, нам залишається тільки поспівчувати такої трагедії, - сказала вона. - Спочивай з миром, чудова Морган! Приношу співчуття її батькам, коханому і сім'ї ».

У 2018 році повідомлялося, що переможниця конкурсу краси «Міс Всесвіт» 1995 року Челсі Сміт (Chelsi Smith) померла після тривалої хвороби. Представник її сім'ї повідомив, що причиною смерті став рак печінки, який жінці діагностували навесні 2017 року.

Платинова Буковина, Чернівці

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