На Вижниччині сталася ДТП за участю мікроавтобуса та мотоцикла- 30.04.2019 17:20
Правоохоронці встановлюють обставини зіткнення, внаслідок якого травмовано водія-мотоцикліста та його неповнолітню пасажирку.
Дорожньо-транспортна пригода сталася в селі Бережонка Вижницького району. На місці події слідчо-оперативна група Вижницького відділення поліції встановила, що 51-річний водій мікроавтобуса «Volkswagen Transporter» не впорався із керуванням та допустив зіткнення з мотоциклом марки «Viper», який рухався в зустрічному напрямку.
Внаслідок зіткнення 23-річний водій мотоцикла отримав відкритий перелом обох кісток правої гомілки, закриту черепно-мозкову травму, струс головного мозку, а його 17-річна пасажирка – перелом кістки правої гомілки, забійні рани правого колінного суглобу та правої кісті. Обох потерпілих доставлено до Чернівецької ЛШМД.
За вказаним фактом розпочато кримінальне провадження за ознаками частини 1 статті 286 (Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами) Кримінального кодексу України.
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