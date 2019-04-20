



На Вижниччині сталася ДТП за участю мікроавтобуса та мотоцикла - 30.04.2019 17:20

Правоохоронці встановлюють обставини зіткнення, внаслідок якого травмовано водія-мотоцикліста та його неповнолітню пасажирку.

Дорожньо-транспортна пригода сталася в селі Бережонка Вижницького району. На місці події слідчо-оперативна група Вижницького відділення поліції встановила, що 51-річний водій мікроавтобуса «Volkswagen Transporter» не впорався із керуванням та допустив зіткнення з мотоциклом марки «Viper», який рухався в зустрічному напрямку.

Внаслідок зіткнення 23-річний водій мотоцикла отримав відкритий перелом обох кісток правої гомілки, закриту черепно-мозкову травму, струс головного мозку, а його 17-річна пасажирка – перелом кістки правої гомілки, забійні рани правого колінного суглобу та правої кісті. Обох потерпілих доставлено до Чернівецької ЛШМД.

За вказаним фактом розпочато кримінальне провадження за ознаками частини 1 статті 286 (Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами) Кримінального кодексу України.

Платинова Буковина, Чернівці

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