



Коли у Чернівцях святять Пасху 2019? - 23.04.2019 15:29

Великдень - головне церковне свято для кожної віруючої людини. Втім, і в сім'ях, де дотримуються атеїзму/агностицизму, це день беззаперечно вважають Великим святом, йдуть до церкви, щоб виконувати всі його обряди і традиції. У буковинських сім'ях прийнято весело відзначати Світле свято, а фарбовані яйця і Пасха - незмінні атрибути кожноъ родини, яка дбайливо накриває в цей день святковий стіл.

У 2019 році улюблений всенародно свято відзначатиметься в Чернівцях організовано - в рамках традиційного Великоднього дня.

28 квітня свято охопить всі міські церкви, містяни та гості міста Чернівці матимуть можливіться прогулятися вулицями міста, у центральному парук, територій біля храмів і установ культури, посмакувати смаколиками багатьох закладів міста.

Де святити Пасху у Чернівцях?

Як відомо, починають святити Пасху у вчорі, тобто 27 квітня. А зранку 28 квітня багато церков міста Чернівці, після Всенощної служби, розпочнуть святити калачі з 5 ранку.

Читайте докладний розклад:

Трьох-Святительська церква ЧНУ (вул. Коцюбинського, 2) з 4:00 ранку до 8:00 ранку

Свято-Духівський кафедральний собор (вул. Головна, 85) з 5:30 до 12:00

Церква Преподобної Параскеви Сербської (вул. Заньковецької, 24): з 6:00 до 9:00

Запрошуємо містян та гостей нашого міста у свято Великодня відвідати святкові Богослужіння!

Платинова Буковина, Чернівці

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