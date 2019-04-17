



Олексій Каспрук повернувся у крісло мера - 23.04.2019 16:14

Звільнений раніше мер Чернівців повернувся на роботу.

Чернівецький окружний адміністративний визнав незаконним рішення Чернівецької міськради про відставку мера міста Олексія Каспрука.

Рішення було прийнято сьогодні, 23 квітня 2019 року.

Відмітимо, що

Голова фракції Народний фронт Максим Бурбак нагадав сьогодні парламентарям, що Чернівецький окружний адміністративний суд визнав незаконною відставку міського голови Чернівців Олексія Каспрука.

Обраний народом мер після дев’яти місяців боротьби повернувся на посаду, зазначив Максим Бурбак.

«Але тріумфувати з цього приводу зарано. У міській раді Чернівців залишається та сама профірташівська більшість. Це 29 депутатів-запроданців, які у липні 2018 року протиправно усунули мера. Упевнений, що під час нової сесії міськради вони знову спробують усунути Олексія Каспрука».

Нагадаємо, Олексія Каспрука звільнили в червні 2018 року. За рішенням суду він повинен отримати 296555 гривень зарплати за вимушений прогул.

О. Каспрука вважають наближеним до голови фракції "Народний фронт" Максиму Бурбак. Депутат вже прокоментував рішення в ФБ, написавши, що "справедливість є, за неї варто боротися".

Олексій Каспрук - уродженець Чернівців, тут же навчався. Був членом партії Арсенія Яценюка "Фронт змін". У 2014 році був обраний мером в перший раз. У листопаді 2015 року - був переобраний на другий термін.

Батько мера Чернівців, Павло Каспрук, очолював Чернівецьку міськраду в 1985-1991 роках

Платинова Буковина, Чернівці

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