Дзвонять: ваш родич у поліції. Як відрізнити шахрайство?

- 23.04.2019 13:03
Дзвонять: ваш родич у поліції. Як відрізнити шахрайство?

Звертаємо Вашу увагу на те, що останнім часом до поліції Чернівецької області надходять повідомлення про випадки здійснення шахрайства.
Найпоширеніший вид шахрайства, за якими розроблені комплексний алгоритми дій є шахрайство у вигляді «Родич потрапив у дорожньо-транспортну пригоду або здійснив її».

Злочинець представляється близьким родичем і, імітуючи схвильований або приглушений голос, повідомляє, що збив людину, просить передати знайомим водієм таксі або іншим «кур’єром» йому кошти.

Також представляється працівником поліції чи прокуратури та оманливо повідомляє, що син скоїв якийсь злочин (крадіжку, когось побив, вчинив дорожньо-транспортну пригоду), а для вирішення питання в поліції необхідно надати грошові кошти. Просить перерахувати на картку чи поповнити мобільний телефон.

Не вірте – це обман! Справжній поліцейські ніколи не повідомляються такі “новини” по телефону та не вимагатимуть від Вас будь-які кошти!
Шахраї, зазвичай, б'ють на емоції та переконують: діяти невідкладно, і кожна секунда затримки - може вартувати життя. Завдання афериста - викликати стрес і змусити людину, вимкнувши розум, керуватися емоціями.
Щоб не стати жертвою телефонних шахраїв запам’ятайте:
1. Під час такого дзвінка перепитайте, в якому відділі поліції або відділені поліції знаходиться Ваш родич, адресу його місцезнаходження та вимагайте назвати прізвище, ім’я і по батькові Вашого родича, число, місяць та рік його народження.
2. Якщо ці дані не співпадуть, то шахраї набрали Ваш номер шляхом випадкового набору, тому повідомте їм, що Ви звертаєтесь до поліції.
3. Після такого дзвінка зателефонуйте родичу і з'ясуйте, де він перебуває у даний час та чи дійсно він потребує Вашої допомоги.
4. У разі, якщо Ваша близька людина не бере слухавку, то зателефонуйте за номером «102» або у відділення, де зі слів шахраїв, вона знаходиться, або під’їдьте туди особисто. Ніким і ні в якому разі грошові кошти не передавайте та не пересилайте на картку.

Платинова Буковина, Чернівці

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