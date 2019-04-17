Син Міхаеля Шумахера дебютував за Ferrari на тестах «Формули-1»

- 18.04.2019 14:57
Син Міхаеля Шумахера дебютував за Ferrari на тестах «Формули-1»

Мік Шумахер дебютував за кермом боліда «Формули-1» на тестах в Бахрейні. Сьогодні німецький гонщик проводить день випробувань за кермом автомобіля команди Ferrari, а завтра виступить у складі Alfa Romeo. Заїзди проходять на трасі «Сахір», де в минулі вихідні відбувся другий етап чемпіонату «Формули-1» 2019 року.

Мік Шумахер - син Міхаеля Шумахера, семиразового чемпіона "Формули-1», який виступав у складі Ferrari з 1996 по 2006 рік і виграв з командою п'ять чемпіонських титулів. У січні Шумахер-молодший став учасником гоночної академії Ferrari. Контракт пілота зі Скудерії дає йому можливість працювати на симуляторі команди, а також брати участь в тестових заїздах «Формули-1».

По ходу сезону-2019 Шумахер також буде виступати в «Формулі-2», головною молодіжної серії «Ф-1». 20-річний пілот проведе чемпіонат у складі команди Prema. У перших двох гонках сезону, що пройшли в Бахрейні 30 і 31 березня, він фінішував восьмим і шостим. Наступний етап гоночної серії відбудеться в кінці квітня на міській трасі в Баку.

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