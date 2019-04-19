Явка у 2 турі виборів 2019

- 19.04.2019 10:46
Явка у 2 турі виборів 2019

 У другому турі виборів 2019 явка виборців може бути нижче явки в першому турі. Про це в інтерв'ю РБК-Україна заявив директор Київського міжнародного інституту соціології (КМІС) Володимир Паніотто.

Він зазначив, що перед першим туром 62% опитаних стверджували, що точно прийдуть на вибори, ще 23% говорили, що швидше за все прийдуть, і в підсумку прийшли лише 63%.

«Зараз 54% говорять, що точно прийдуть, ще 18% - швидше за все. Виходячи з цього, можна прогнозувати явку приблизно в 55% », - підкреслив Паніотто.

У той же час, за його словами, позитивна для кандидата Володимира Зеленського соціологія може демобілізувався його виборців.

«У 2004 році протягом довгого часу Янукович вигравав у Ющенка. Багато хто до цього звикли, і виборців Януковича прийшло менше, ніж виборців Ющенко, які навпаки були мобілізовані », - додав Паніотто.

Нагадаємо, за даними Центральної виборчої комісії, явка 31 березня перевищила 63%.

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