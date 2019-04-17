



Дебати між кандидатами в президенти. Головні тези - 19.04.2019 20:41

У Києві на стадіоні «Олімпійський» завершились дебати між кандидатами в президенти Володимиром Зеленським та Петром Порошенко. Всупереч початковим планам обидва кандидати виступили на одній сцені. Також перед початком розмови вони потиснули один одному руки.

Надалі кандидати зосередилися переважно на критиці опонента, а не на своїх майбутніх кроках в разі перемоги.

Кандидат в президенти Володимир Зеленський заявив, що голосував у 2014 році за свого опонента, чинного президента Петра Порошенка, але помилився і тепер сам бореться за крісло президента. Він прочитав з аркуша 13 питань, які громадяни писали в соцмережах.

Зокрема, про те, чому Україна - бідна держава при багатому президенті, чому не знайшли паліїв військових складів і підривників машини Шеремета, чому ніхто не сидить за Іловайськ і Дебальцеве, чому невідомі вбивці героїв Майдану, куди поділися карпатські ліси, скільки йому занесли з Роттердам +, чому не знята недоторканність з депутатів та інші.

«Виберіть будь-яке питання і дайте відповідь», - сказав Зеленський.

На це Порошенко заявив, що його опонент «тотально некомпетентний», тому що відповіді на всі ці питання він вже давав на прес-конференціях.

«У нас виявляється України, українська армія, українські військові, генерали і верховний головнокомандувач винні в тому, що гинуть українські люди, українські воїни, у нас немає агресії. На думку пана Володимира, ми просто трохи пересунули кордон за допомогою Росії », - сказав президент.

«Якби ви були на фронті ... у вас би не було таких питань. Винні за Іловайськ і Дебальцеве - Путін, російська армія і російська агресія. Винні ті, хто знищив нашу армію, а ми її ціною надзвичайних зусиль, добровольцями, волонтерами відбудували, тоді, коли ви ховалися від армії, не отримуючи повісток », - додав Порошенко.

За його словами, Зеленський в цей час «ображав наша держава, намагався виставити Україну повією своїми жартами», отримував гроші «російського бюджету, щоб знімати свої фільми, тоді коли країна потребували кожної крихті допомоги».

«Ми, українці, зберегли державу, зберегли і створили міжнародну солідарність, зробили прорив в ЄС. Мені приємно констатувати, що світові лідери, міжнародні фінансові організації визнали, що за останні 5 років, коли країна була під моїм керівництвом, ми зробили більше, ніж за чверть століття до цього. Де в цей час були ви? В Росії? Знущалися, або вибачалися перед Кадровим? », - підсумував Порошенко.

Кандидат в президенти Володимир Зеленський в свою чергу заявив, що Петро Порошенко йому не опонент, а скоріше вирок його президентства з 2014 року.

Порошенко запитав, яким головнокомандувачем буде людина, яка уникав призову з 2014 року?

«Я не ваш опонент, я ваш вирок», - відповів Зеленський.

«З приводу того, що я ховаюся, - я дуже багато разів був в АТО. Від кого я ховаюся, я публічна людина, мене не змогли знайти і вручити мені в руки повістку? », - відповів він.

«Я ніколи в своєму житті не розмовляв з Путіним, але я знаю, скільки разів ви говорили з ним по телефону або через Медведчука. Я не був в Росії з початку війни », - сказав Зеленський.

«Що стосується головнокомандувача, пан Порошенко, зараз війна. Ви мені задаєте такі питання, на які повинні самі відповідати. Питання, чому війна досі не закінчилася, - ось такий ви головнокомандувач », - додав Зеленський.

Щодо «кота в мішку», Зеленський відповів: «Краще бути котом в мішку, ніж вовком в овечій шкурі».

Після цього Зеленський запитав Порошенко, чому його люди мають обидві руки, чи продають цукерки «Рошен» в Росії і на непідконтрольною української влади території Донбасу.

Зокрема, він запитав «чи правда, що в ополченців« ДНР »і« ЛНР »в пайках цукерки« Рошен »?

Також Зеленський поставив ряд інших питань Порошенко.

Президент Петро Порошенко багато говорив про свої досягнення на посту. Зокрема, він вважає, що за 5 років свого президентства зробив більше, ніж було зроблено за чверть століття, і це визнали європейські лідери.

Свого опонента він назвав обгорткою, за якою ховаються олігархи.

«На сьогоднішній день ми маємо лише дуже красиву обгортку - дорогу, яскраву. І кожен може знайти в цій обгортці то, що він хоче: хто зниження тарифів, хто зарплати вчителя по 4 тисячі доларів, хто підвищення пенсій, хто - повернення в Росію, хтось - і рух до Європи ». «Володимир, Ви самі сказали що Ви - кіт в мішку. Так Ви - не кіт в мішку, а в Вашому мішку сьогодні - чорти і коти, включно з олігархами, колишніх "регіоналів" і всього того, що загрожує моїй країні. І ми вас не допустимо до влади! », - заявив Порошенко.

Єдино, на чому зійшлися обидва кандидати - це на те, що вони стали на коліна на сцені НСК «Олімпійський» в знак поваги до родичів загиблих на Донбасі.

Це була ініціатива Зеленського, який відповідав на питання Порошенко отосітельно його слів про «встати на коліна перед Путіним».

Шоумен стверджує, що його слова були вирвані з контексту.

Всі новини