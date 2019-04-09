



Нафтовики врятували собаку в 217 кілометрах від берега. Видео - 17.04.2019 11:33

У Таїланді працівники нафтової платформи врятували пса, уплившего на більш ніж 200 км від берега.

Нафтовики врятували собаку в 217 кілометрах від берега



Працівники нафтової платформи врятували собаку у відкритому морі. Пса віднесло на 217 кілометрів від берега.

Нафтовикам вдалося витягти пса з води за допомогою тросів. Кілька днів робітники дбали про собаку, після чого його передали на сушу.

Собаку обстежили у ветеринарній клініці. Зараз йому підшукують нових господарів

Платинова Буковина, Чернівці

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