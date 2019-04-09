Пожертвування на відновлення собору Паризької Богоматері перевалили за мільярд євро

- 17.04.2019 11:08
Пожертвування на відновлення собору Паризької Богоматері перевалили за мільярд євро

Сумарні пожертвування на відновлення собору Паризької Богоматері перевалили за мільярд євро, повідомляє газета Le Parisien.

За інформацією видання, кошти в основному йдуть від великих компаній і підприємців, а також через чотири громадських фонду, які обрало міністерство культури Франції. Міністр культури Франк Ріестер перерахував інтернет-портали, яким можна довіряти, в своєму профілі в Twitter і закликав читачів жертвувати на реконструкцію собору.

Президент Франції Емманюель Макрон в офіційному зверненні заявив, що пам'ятник архітектури буде відновлено протягом п'яти років. За словами президента, країна буде мобілізована заради цієї мети.

Президент Росії Володимир Путін запропонував Макрона допомогу кращих російських фахівців у відновленні собору. Він зазначив, що Нотр-Дам є історичним символом Франції і безцінним скарбом світової культури.

Собор загорівся ввечері 15 квітня. Вогонь знищив більшу частину покрівлі та шпиль. Остаточно його загасили вже вранці: вночі пожежні все ще боролися з окремими осередками пожежі. В результаті НП постраждали три людини. Передбачувана причина пожежі - реставраційні роботи, які розпочалися кілька місяців тому.

Платинова Буковина, Чернівці

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