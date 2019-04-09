Пожертвування на відновлення собору Паризької Богоматері перевалили за мільярд євро- 17.04.2019 11:08
Сумарні пожертвування на відновлення собору Паризької Богоматері перевалили за мільярд євро, повідомляє газета Le Parisien.
За інформацією видання, кошти в основному йдуть від великих компаній і підприємців, а також через чотири громадських фонду, які обрало міністерство культури Франції. Міністр культури Франк Ріестер перерахував інтернет-портали, яким можна довіряти, в своєму профілі в Twitter і закликав читачів жертвувати на реконструкцію собору.
Президент Франції Емманюель Макрон в офіційному зверненні заявив, що пам'ятник архітектури буде відновлено протягом п'яти років. За словами президента, країна буде мобілізована заради цієї мети.
Президент Росії Володимир Путін запропонував Макрона допомогу кращих російських фахівців у відновленні собору. Він зазначив, що Нотр-Дам є історичним символом Франції і безцінним скарбом світової культури.
Собор загорівся ввечері 15 квітня. Вогонь знищив більшу частину покрівлі та шпиль. Остаточно його загасили вже вранці: вночі пожежні все ще боролися з окремими осередками пожежі. В результаті НП постраждали три людини. Передбачувана причина пожежі - реставраційні роботи, які розпочалися кілька місяців тому.
Коментарі (0)
Другие новости:
- 17.04.2019 11:33
- 17.04.2019 11:28
- 17.04.2019 11:16
- 17.04.2019 11:11
- 17.04.2019 10:01
- 15.04.2019 20:14
- 15.04.2019 10:02
- 09.04.2019 17:44
- 09.04.2019 15:36
- 09.04.2019 15:24