



Катастрофа в Парижі: горить собор Нотр-Дам. Фото та відео - 15.04.2019 20:14



Пожежа, що почалася вдень 15 квітня, призвів до обвалення покрівлі та шпиля знаменитого собору Паризької Богоматері.



Собор Нотр-Дам був закладений в 1163 році під час правління короля Людовика VII. Будівництво завершено в 1345 році. Собор є всесвітньо відомої паризької пам'яткою і місцем деяких найважливіших історичних подій. Генріх VI в Англії був коронований в соборі в 1431 році, а Наполеон Бонапарт отримав корону імператора Франції в 1804 році. Також собор став місцем дії класичного роману Віктора Гюго «Собор Паризької богоматері». Собор приймає від 12 до 13 мільйонів відвідувачів на рік. Його прикрашають численні картини, скульптури та інші твори мистецтва.

Єдине, чим можна втішатися, спостерігаючи за жахливою картиною грандіозного пожежі, - це тим, що жодна людина не загинула у вогні, за повідомленням французької влади. З собору були евакуйовані вчасно все, включаючи робітників, які працювали над зняттям статуй з даху собору. Можливо, ремонтні роботи та послужили причиною загоряння.

Платинова Буковина, Чернівці

Всі новини