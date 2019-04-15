



Коли діти зобов'язані платити аліменти? - 15.04.2019 10:02

У Міністерстві соціальної політики відповіли на чутки про можливе введення в Україні нового виду аліментів: коли діти виплачують щомісячне обов'язковий вміст старих батьків.



У самому відомстві спростовують такі плани і відзначають, що всі випадки для таких виплат і так описані в українському законодавстві. Ніяких змін з цього приводу в нього вносити не планується.

«Обов'язок повнолітніх дітей піклуватися про своїх непрацездатних батьків передбачений Конституцією України, а відповідний механізм встановлений Сімейним кодексом, який чітко вказує, що аліменти можливі виключно на підставі рішення суду», - розповіли в Мінсоцполітики.

Випадки, передбачені законодавством, коли діти повинні утримувати своїх батьків:

Коли батьки непрацездатні і потребують матеріальної допомоги.

Якщо батьки були позбавлені батьківських прав, обов'язки їх утримувати немає.

Крім сплати аліментів, діти повинні також брати участь у додаткових витратах на батьків, якщо ті важкохворі, інваліди, слабкі і немічні.

Суд може звільнити від обов'язку утримувати батьків, якщо буде встановлено, що той ухилявся від виконання своїх батьківських обов'язків.

У виняткових випадках суд може присудити дітям аліменти на строк не більше трьох років. Він же визначить і суму аліментів виходячи з матеріального становища сторін і членів сім'ї, які також можуть допомагати батькам.

Якщо батько тяжко хворий, страждає інвалідністю, а дитина має достатній дохід, суд в ряді випадків може постановити стягнути з неї одноразово або протягом певного терміну гроші на покриття витрат, пов'язаних з лікуванням та доглядом.

Злісне ухилення від сплати встановлених рішенням суду коштів на утримання непрацездатних батьків загрожує штрафом від 100 до 200 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або громадськими роботами на строк від 80 до 120 годин або виправними роботами на строк до одного року, або обмеженням волі на строк до 2 років.

У разі повторного порушення, передбачені громадські роботи на строк від 120 до 240 годин або виправні роботи на строк до 2 років, або обмеження волі на строк від 2 до 3 років.

Платинова Буковина, Чернівці

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