У Китаї представили найдовший в світі електробус

- 09.04.2019 17:44
У Китаї представили найдовший в світі електробус

У Китаї представили найдовший електробус в світі

Електробус здатний вмістити 250 пасажирів. У Китаї представлений 27-метровий трисекційний електробус К12А, що вміщає 250 пасажирів. Це найдовший автобус з електроприводом в світі.

Компанія показала новий електробус на своїй офіційній сторінці в Twitter.

Електробус розвиває максимальну швидкість 70 км / год і проїжджає на одному заряді акумулятора 300 км.

Електробус став першим в світі електричним автобусом з повним приводом, «який може плавно перемикатися між 2WD і 4WD», що робить машину, за словами виробника, «економною і досить стабільною при їзді незалежно від рельєфу місцевості».

Відзначається, К12А був розроблений спеціально для колумбійської швидкісної транспортної системи TransMilenio.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що в Україні створили перший електричну вантажівку.

Платинова Буковина, Чернівці

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