У світі від нездорової їжі помирає кожна п'ята людина

- 09.04.2019 10:40
У світі від нездорової їжі помирає кожна п'ята людина

У світі від нездорової їжі помирає кожна п'ята людина

Вчені провели дослідження, за результатами якого виявилося, що наш раціон в кілька разів шкідливіший куріння. Від неправильного харчування відбувається кожна п'ята смерть у світі.

При проведенні даного дослідження фахівців цікавила не проблема ожиріння, а безпосередньо неправильне харчування, яке шкодить роботі серця і стає причиною розвитку раку.

Сіль в хлібі, соєвому соусі або обробленої їжі найбільше впливає на здоров'я і скорочує людське життя.

Вченим вдалося визначити, від чого люди помирають частіше за все:

надмірної кількості солі (три мільйони чоловік);
нестачі цільнозернових злаків (три мільйони чоловік);
недостатньої кількості фруктів (два мільйони смертей).

«Ми вважаємо, що правильне харчування - це шлях до міцного здоров'я у всьому світі. Це дійсно важливо », - пояснив ВВС професор Крістофер Мюррей, директор Інституту метрики і оцінки в системі охорони здоров'я в Університеті Вашингтона.

Ключові слова: статистика смертей від нездорової їжі у світі

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