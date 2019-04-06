



Заробітчани в 2018 році перерахували в Україну рекордні мільярди доларів - 09.04.2019 15:36

Заробітчани в минулому році перерахували в Україну мільярди доларів

За даними Світового банку, українці, що працюють за кордоном, в минулому році перерахували на батьківщину майже 14 мільярдів доларів. Це майже на 20 відсотків більше, ніж надіслали заробітчани в Україну в 2017 році. І з кожним роком ця сума зростає.

За обсягами грошових переказів Україна - лідер в Центральній Азії і Європі. Така сума - це 10 відсотків ВВП України, або більше 42 відсотків від дохідної частини бюджету України минулого року. Найбільша сума коштів перерахована українцями, які працюють в Польщі, - 3,626 мільярда доларів. Це майже десята частина дохідної частини державного бюджету.

Як пояснюють у Світовому банку, це пов'язано з удосконаленням методології розрахунків, а також зі збільшенням попиту на українських працівників в сусідніх країнах.

Платинова Буковина, Чернівці

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