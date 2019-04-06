Правила встановлення літніх майданчиків у Чернівцях 2019

- 09.04.2019 15:19
Правила встановлення літніх майданчиків у Чернівцях 2019

У Чернівцях затвердили нові вимоги щодо встановлення літніх майданчиків. Власникам закладів громадського харчування заборонять встановлювати подіум, віконні та дверні блоки, а також важке перекриття, повідомляє портал Платинова Буковина.

У Чернівцях діятимуть нові вимоги для встановлення літніх майданчиків біля закладів громадського харчування. Концепцію щодо їх архітектурно-художнього оформлення затвердив виконавчий комітет міської ради. Нові норми почнуть діяти вже із наступного року, відповідний регуляторний акт мають ще ухвалити на сесії міської ради.

Згідно з концепцією при облаштуванні відкритого літнього майданчика, зокрема, не допускатимуть заповнення простору між елементами обладнання за допомогою віконних та дверних блоків, суцільних металевих панелей, а також скління. Також буде заборонено використання для облицювання та перекриття поліетиленових плівок, черепиці, металочерепиці, і рубероїда та асбестоцементних плит.

Власники закладів мають забезпечити безперешкодний доступ для осіб з інвалідністю та маломобільних верств населення.
У межах майданчиків можуть бути встановлені лише столики, крісла, лавки, світильники, декоративні елементи, підставки для меню, парасольки, урни для сміття, квіткові та ландшафтні композиції, обладнання для регулювання температурного режиму повітря, офіціантські станції (крім барних стійок).

По периметру літніх майданчиків допускається влаштування огорожі з легких ажурних збірно-розбірних конструкцій висотою до 80 сантиметрів та прозорістю не менше, ніж 50%. Конструкції огорожі повинні бути виготовлені з натуральних матеріалів (метал, дерево, гартоване скло).

Відкриті літні майданчики можуть розміщуватися на наявному замощенні без встановлення подіумів, настилів чи інших конструкцій. Встановити подіум дозволятимуть лише у випадку значного перепаду висоти, наявності аварійності покриття чи великогабаритної нетесаної бруківки.

Крісла, столики та лавки повинні бути виготовлені лише з натуральних матеріалів – метал, скло, дерево, ротанг, лоза. Не допускається встановлення диванів довжиною більше 2 метрів та пластмасових меблів.

Сонцезахисні елементи можуть бути у вигляді окремостоячих розкладних парасоль, навісних маркіз, маркіз-пергол та маркіз-пальмір. Вони не повинні виступати за межі майданчика, а кольори мають бути максимально нейтральні (пастельних тонів).
Також при облаштуванні відкритих літніх майданчиків не допускатимуть використання наметів.

 

Платинова Буковина, Чернівці

Ключові слова: правила літніх майданчиків Чернівці

Коментарі (0)
Додати свій коментарій:
*Ім'я:
E-mail:
*Коментарій:
Символів залишилося: із
Підтвердіть, що Ви людина 
Відповідь - одне слово на тій же мові, що й питання.
Відповідь на питання «скільки» - число
Нову загадку, будь-ласка

Другие новости:

У Китаї представили найдовший в світі електробус Компанія показала новий електробус на своїй офіційній сторінці
- 09.04.2019 17:44
Заробітчани в 2018 році перерахували в Україну рекордні мільярди доларів За даними Світового банку, українці, що працюють за кордоном, в минулому році
- 09.04.2019 15:36
Тарас Завгородний: Мы еще не видели реальное лицо Зеленского Политический эксперт Тарас Завгородний в эфире одного из телеканалов заявил, что
- 09.04.2019 15:24
Водій, постраждалий від ДТП у Рідківцях, сьогодні помер 26-річний водій мікроавтобуса «Volkswagen Crafter» виїхав на смугу зустрічного
- 09.04.2019 15:06
У світі від нездорової їжі помирає кожна п'ята людина У світі від нездорової їжі помирає кожна п'ята людина
- 09.04.2019 10:40
Створимо віртуальний тур для Google мій бізнес Віртуальний тур Google - здатний реалістичний показ трьохмісного багатоелементного простору н
- 08.04.2019 12:00
На кордоні 3 дні виявляли місця злету та посадки малих літальних апаратів На Буковині прикордонники Чернівецького загону за допомогою
- 08.04.2019 10:25
У Чернівцях поліція затримала квартирних крадіїв. Фото Сьогодні, 6-го квітня, поліцейські затримали злочинців одразу після скоєння чергової
- 06.04.2019 18:26
Поліцейські розкрили крадіжку, яка сталася на підприємстві у Сторожинці Упродовж двох годин правоохоронці розшукали зловмисника.
- 06.04.2019 13:44
В. Зеленський приїхав здавати кров на авто І. Коломойського Дебати Порошенка і Зеленського – головна тема останніх днів. Сьогодні
- 06.04.2019 12:20

Всі новини