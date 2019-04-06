



Правила встановлення літніх майданчиків у Чернівцях 2019 - 09.04.2019 15:19

У Чернівцях затвердили нові вимоги щодо встановлення літніх майданчиків. Власникам закладів громадського харчування заборонять встановлювати подіум, віконні та дверні блоки, а також важке перекриття, повідомляє портал Платинова Буковина.



У Чернівцях діятимуть нові вимоги для встановлення літніх майданчиків біля закладів громадського харчування. Концепцію щодо їх архітектурно-художнього оформлення затвердив виконавчий комітет міської ради. Нові норми почнуть діяти вже із наступного року, відповідний регуляторний акт мають ще ухвалити на сесії міської ради.

Згідно з концепцією при облаштуванні відкритого літнього майданчика, зокрема, не допускатимуть заповнення простору між елементами обладнання за допомогою віконних та дверних блоків, суцільних металевих панелей, а також скління. Також буде заборонено використання для облицювання та перекриття поліетиленових плівок, черепиці, металочерепиці, і рубероїда та асбестоцементних плит.



Власники закладів мають забезпечити безперешкодний доступ для осіб з інвалідністю та маломобільних верств населення.

У межах майданчиків можуть бути встановлені лише столики, крісла, лавки, світильники, декоративні елементи, підставки для меню, парасольки, урни для сміття, квіткові та ландшафтні композиції, обладнання для регулювання температурного режиму повітря, офіціантські станції (крім барних стійок).

По периметру літніх майданчиків допускається влаштування огорожі з легких ажурних збірно-розбірних конструкцій висотою до 80 сантиметрів та прозорістю не менше, ніж 50%. Конструкції огорожі повинні бути виготовлені з натуральних матеріалів (метал, дерево, гартоване скло).



Відкриті літні майданчики можуть розміщуватися на наявному замощенні без встановлення подіумів, настилів чи інших конструкцій. Встановити подіум дозволятимуть лише у випадку значного перепаду висоти, наявності аварійності покриття чи великогабаритної нетесаної бруківки.

Крісла, столики та лавки повинні бути виготовлені лише з натуральних матеріалів – метал, скло, дерево, ротанг, лоза. Не допускається встановлення диванів довжиною більше 2 метрів та пластмасових меблів.

Сонцезахисні елементи можуть бути у вигляді окремостоячих розкладних парасоль, навісних маркіз, маркіз-пергол та маркіз-пальмір. Вони не повинні виступати за межі майданчика, а кольори мають бути максимально нейтральні (пастельних тонів).

Також при облаштуванні відкритих літніх майданчиків не допускатимуть використання наметів.

Платинова Буковина, Чернівці

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