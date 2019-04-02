



У Чернівцях поліція затримала квартирних крадіїв. Фото - 06.04.2019 18:26

Упродовж тижня зловмисники обікрали чотири помешкання на території обласного центру. За скоєне затриманим загрожує до 6 років позбавлення волі.

Під час проведення оперативно-розшукових заходів у кримінальних провадженнях, відкритих за фактами квартирних крадіжок, оперативники Управління карного розшуку ГУНП в Чернівецькій області викрили злочинну діяльність двох чоловіків, віком 40 і 43 років. Правопорушники вже були судимі за майнові злочини.

Працівники поліції встановили, що 31-го березня житель Рівного приїхав до Чернівців у гості до товариша. Проникаючи до помешкань чернівчан, зловмисники викрадали гроші, ювелірні вироби та техніку.

Сьогодні, 6-го квітня, поліцейські затримали злочинців одразу після скоєння чергової крадіжки. Під час затримання вилучено викрадене майно та знаряддя скоєння злочину.

Наразі проводяться досудові розслідування у кримінальних провадженнях, відкритих за частиною 3 статті 185 (Крадіжка) Кримінального кодексу України. Розмір завданих збитків встановлюється. Працівники поліції перевіряють затриманих на причетність до вчинення аналогічних злочинів як на Буковині, так і на території інших регіонів України.

Відділ комунікації ГУНП в Чернівецькій області

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