У Чернівцях поліція затримала квартирних крадіїв. Фото- 06.04.2019 18:26
Упродовж тижня зловмисники обікрали чотири помешкання на території обласного центру. За скоєне затриманим загрожує до 6 років позбавлення волі.
Під час проведення оперативно-розшукових заходів у кримінальних провадженнях, відкритих за фактами квартирних крадіжок, оперативники Управління карного розшуку ГУНП в Чернівецькій області викрили злочинну діяльність двох чоловіків, віком 40 і 43 років. Правопорушники вже були судимі за майнові злочини.
Працівники поліції встановили, що 31-го березня житель Рівного приїхав до Чернівців у гості до товариша. Проникаючи до помешкань чернівчан, зловмисники викрадали гроші, ювелірні вироби та техніку.
Сьогодні, 6-го квітня, поліцейські затримали злочинців одразу після скоєння чергової крадіжки. Під час затримання вилучено викрадене майно та знаряддя скоєння злочину.
Наразі проводяться досудові розслідування у кримінальних провадженнях, відкритих за частиною 3 статті 185 (Крадіжка) Кримінального кодексу України. Розмір завданих збитків встановлюється. Працівники поліції перевіряють затриманих на причетність до вчинення аналогічних злочинів як на Буковині, так і на території інших регіонів України.
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