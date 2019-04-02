У Чернівцях поліція затримала квартирних крадіїв. Фото

- 06.04.2019 18:26
У Чернівцях поліція затримала квартирних крадіїв. Фото

 Упродовж тижня зловмисники обікрали чотири помешкання на території обласного центру. За скоєне затриманим загрожує до 6 років позбавлення волі.

Під час проведення оперативно-розшукових заходів у кримінальних провадженнях, відкритих за фактами квартирних крадіжок, оперативники Управління карного розшуку ГУНП в Чернівецькій області викрили злочинну діяльність двох чоловіків, віком 40 і 43 років. Правопорушники вже були судимі за майнові злочини.

Працівники поліції встановили, що 31-го березня житель Рівного приїхав до Чернівців у гості до товариша. Проникаючи до помешкань чернівчан, зловмисники викрадали гроші, ювелірні вироби та техніку.

Сьогодні, 6-го квітня, поліцейські затримали злочинців одразу після скоєння чергової крадіжки. Під час затримання вилучено викрадене майно та знаряддя скоєння злочину.

Наразі проводяться досудові розслідування у кримінальних провадженнях, відкритих за частиною 3 статті 185 (Крадіжка) Кримінального кодексу України. Розмір завданих збитків встановлюється. Працівники поліції перевіряють затриманих на причетність до вчинення аналогічних злочинів як на Буковині, так і на території інших регіонів України.

Відділ комунікації ГУНП в Чернівецькій області

Ключові слова: крадії Чернівців, фото крадіїів з Чернівців, крадіжки чернівці

Коментарі (0)
Додати свій коментарій:
*Ім'я:
E-mail:
*Коментарій:
Символів залишилося: із
Підтвердіть, що Ви людина 
Відповідь - одне слово на тій же мові, що й питання.
Відповідь на питання «скільки» - число
Нову загадку, будь-ласка

Другие новости:

Поліцейські розкрили крадіжку, яка сталася на підприємстві у Сторожинці Упродовж двох годин правоохоронці розшукали зловмисника.
- 06.04.2019 13:44
В. Зеленський приїхав здавати кров на авто І. Коломойського Дебати Порошенка і Зеленського – головна тема останніх днів. Сьогодні
- 06.04.2019 12:20
У Греції закрили від туристів частину популярного пляжу Нова стратегія управління потоком відвідувачів розділить пляж на три окремі
- 05.04.2019 15:13
Соціально-економічне становище населення Чернівецької області за лютий 2019 р Чисельність наявного населення області, за оцінкою, на 1 лютого п.р. становила 904,0 тис. осіб
- 05.04.2019 12:24
Джекпот в $ 41 млн розіграли в Канаді Джекпот національної лотереї Lotto Max в розмірі 55 млн канадських доларів
- 05.04.2019 12:09
Порошенко та Зеленський здали аналізи В 9 ранку в лабораторії НСК Олімпійський аналізи здав Петро Порошенко. Порошенко прокоментував висунуту Зеленським до Юлії Тимошенко пропозицію бути арбітром
- 05.04.2019 11:03
Статистика Чернівців та Чернівецької області за лютий 2019 р. Повідомлення головного управління статистики у Чернівецькій області
- 04.04.2019 16:39
Як перарахували пенсії у квітні 2019? Виходячи з положень частини 4 статті 42 Закону України “Про загальнообов’язкове державне пенсійне
- 04.04.2019 15:29
Банда в прямому ефірі пограбувала ведучих і гостей радіостанції Пограбування сталося 2 квітня близько 21:00 за місцевим часом. У б
- 04.04.2019 14:06
Опрацьовано 100% бюлетнів. Зеленський лідирує Жоден з кандидатів не набирає більшість, тому очевидно, що відбудеться другий тур голосування, про це заявили в ЦВК та назвали дату другого тура
- 02.04.2019 19:32

Всі новини