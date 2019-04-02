Банда в прямому ефірі пограбувала ведучих і гостей радіостанції

- 04.04.2019 14:06
Банда в прямому ефірі пограбувала ведучих і гостей радіостанції

У бразильському Сан-Паулу група осіб увірвалася в студію радіостанції SOT і в прямому ефірі пограбувала ведучих і гостей передачі, повідомляє The Telegraph.

Пограбування сталося 2 квітня близько 21:00 за місцевим часом. У будівлю увірвалися не менше п'яти осіб, видавши себе за доставщиків їжі. Принаймні один з них був озброєний.

Як розповів місцевому телеканалу Globo TV власник радіостанції Алессандро Сантос (Alessandro Santos), саме він відкрив двері грабіжникам. «Вони сказали, що привезли доставку, і, так як ми звикли замовляти їжу в редакцію, я просто відкрив двері без будь-яких побоювань і запитав, для кого саме. Як тільки я відчинив двері, один з них приставив пістолет до моєї голови і сказав вести всередину », - заявив Сантос.

На відеозаписі видно, як ведучі і гості шоковані появою злочинців - спочатку вони піднімають руки вгору, а потім віддають різні цінності - смартфони, прикраси і годинник. При цьому мобільний телефон, який використовувався для відеотрансляції шоу, вкрадений не був.

Ведучий Жосімар Мартінс (Jocimar Martins) в момент нападу закликав грабіжників «залишатися спокійними». Один із злочинців пригрозив, що «якщо хтось ховає свої телефони або інші речі, то їх чекають наслідки».

Поліція отримала безліч дзвінків від телеглядачів прямо під час нападу, але до моменту прибуття злочинці вже зникли з будівлі радіостанції. В даний час правоохоронні органи вивчають відеозапис зі студії, щоб ідентифікувати злочинців.

Ключові слова: пограбування у прямому ефірі

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