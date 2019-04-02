Поліцейські розкрили крадіжку, яка сталася на підприємстві у Сторожинці- 06.04.2019 13:44
Упродовж двох годин правоохоронці розшукали зловмисника.
3-го квітня надійшло повідомлення від 47-річного жителя Сторожинця про те, що невідома особа, перебуваючи на території одного з місцевих підприємств, викрала грошові кошти в сумі 5 тисяч гривень.
Працівники Сторожинецького ВП встановили, що до крадіжки причетний 41-річний місцевий житель.
За вказаним фактом відкрито кримінальне провадження за ознаками частини 1 статті 185 (крадіжка) Кримінального кодексу України, за що передбачено позбавлення волі на строк до трьох років. Проводиться досудове розслідування.
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