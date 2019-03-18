В Україні буде замкнутий цикл виробництва автоматичних гармат

- 25.03.2019 17:30
В Україні буде замкнутий цикл виробництва автоматичних гармат

 ДП "Завод точної механіки" буде приєднано до ДП "Конструкторське бюро артилерійського озброєння". Таке рішення було ухвалено Генеральним директором ДК "Укроборонпром" Павлом Букіним з метою створення замкнутого циклу виробництва автоматичних гармат та зниження адміністративних витрат на підприємствах.
Це рішення було також підтримано Наглядовою радою Держконцерну, а відповідне звернення вже найближчим часом буде відправлено на розгляд Кабінету Міністрів України.
Зазначимо, що наразі основними виробами "Заводу точної механіки" та "КБ Артозброєння" є 30-мм автоматичні гармати, які є головною зброєю цілої низки бойових машин: БТР-3, БТР-4, а також БМП-2.
Створення замкнутого циклу виробництва дозволить значно підвищити ефективність та швидкість виробництва. Це відповідає запланованому розширенню випуску БТР-3 та БТР-4, з метою якого на підприємствах бронетанкового кластеру Концерну вже освоєно виробництво корпусів.


Cкорочення управлінської ланки дозволить направити зекономлені кошти на оновлення виробничих потужностей та підвищення заробітної плати працівників.
Об‘єднання підприємств дозволить прискорити процеси із створення новітньої зброї. Зокрема йдеться про розробку перспективних 30-мм та 40-мм автоматичних гармат, які будуть використовувати боєприпаси стандарту НАТО. Ці автоматичні гармати призначені для озброєння вже існуючих зразків бронетехніки, таких як БТР-3 та БТР-4, а також новітніх розробок.


Варто підкреслити, що ДП "Конструкторське бюро артилерійського озброєння" за останні роки успішно провело роботи з підготовки до виробництва автоматичних гармат калібру 23-мм, які призначені для зенітних систем та 82-мм автоматичного міномету. Перші зразки цієї зброї найближчим часом будуть направлені до військових полігонів з метою проведення всебічних випробувань та налагодження серійного виробництва.

Ключові слова: автоматичні гармати Україна, озроєння БТР

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