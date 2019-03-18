



Власник «Зимової вишні» заробив 50 мільйонів долларів за рік - 25.03.2019 14:42

Статки власника торгового центру «Зимова вишня» Дениса Штенгелова за рік з моменту пожежі в ТЦ, в якому загинули 60 осіб, збільшилася на 50 мільйонів доларів, до 650 мільйонів. Про це пише Forbes.

Штенгелов є власником холдингу «КДВ Груп» - одного з найбільших в Росії виробників снеків і кондитерських виробів. Холдинг випускає близько 700 найменувань продуктів під 40 торговими марками, в числі яких «Бабусині насіння», печиво і шоколад «Яшкино», сухарики «Кириешки», снеки BEERка. Також Штенгелов володіє пакетом акцій, близьких до контрольного, в роздрібної мережі «Яскравіше!», що динамічно розвивається. За даними Forbes, за три роки з моменту заснування мережу «Яскравіше!» Відкрила більше 500 магазинів в регіонах Сибіру і вийшла на ринок Москви. У 2018 році Штенгелов зі статком у 600 мільйонів доларів вперше увійшов до списку 200 найбагатших бізнесменів Росії, зайнявши в ньому 175-й рядок. Як зазначає видання, 2018 рік виявився найскладнішим в кар'єрі Штенгелова в зв'язку з пожежею в «Зимовій вишні». Підприємець був співвласником більшої частини площ торгово-розважального центру. На момент пожежі він був за кордоном, однак включився в процес надання допомоги постраждалим. Сума виплат сім'ям жертв з боку структур бізнесмена склала 192 мільйони рублів.

Пожежа в «Зимовій вишні» сталась 25 березня 2018 року. Його жертвами стали 60 осіб, в тому числі 37 дітей. Пожежа стала одною з чотирьох найбільших в Росії за кількістю жертв за останні 100 років.

За даними Forbes, Штенгелов не займався оперативним управлінням торгового центру, ці завдання виконували менеджери Кемеровського кондитерського комбінату - дочірня компанія «КДВ Груп», яка управляла і володіла торговим центром. В даний час вони знаходяться під вартою.

Як стало відомо 25 березня, колишнього гендиректора Кемеровського кондитерського комбінату і екс-співвласника «Зимової вишні» В'ячеслава Вишневського затримали в Польщі. В даний час вирішується питання про його екстрадицію. Після пожежі правоохоронні органи не називали Штенгелова серед ймовірних фігурантів розслідування. Фото: 24СМИ

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