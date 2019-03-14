



Прикордонники вилучили револьвер марки Флобер та ордени - 20.03.2019 11:27

На кордоні з Молдовою прикордонний собака винюхав «Флобер», який переміщувався через пункт пропуску «Мамалига», а в пункті пропуску «Порубне» виявлено ордени, повідомляє прес-служба Чернівецького прикордонного загону

Випадок трапився учора в пункті пропуску «Мамалига». Оглядаючи легковик марки «Hyundai» спрацював службовий собака, який вказав на заборонений предмет. Револьвер марки «Флобер» калібру 4 мм, який знаходився у дверній ніші зі сторони водія, правоохоронці вилучили. Пристрій, який зазвичай використовується для спортивно-тренувальної стрільби та відлякування від непрошених гостей, пробував провести до Молдови 50-річний громадянин України.

На місце знахідки прибули представники Національної поліції. Надалі револьвер направлено на експертизу.

Ще два предмети, орден «Слави» ІІІ ступеня та орден «Дружби народів», очікують свої оціночної експертизи. Предмети були виявлені, сьогодні вночі, в пункті пропуску «Порубне». Під час огляду мікроавтобуса марки «Marsedes», британської реєстрації, працівниками пункту пропуску в салоні автівки виявлено два ордени. Їх через кордон спробував провести 44-річний громадянин Угорщини. Предмети та орденські книжки до них вилучено.

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