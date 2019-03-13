



Президент Казахстану Нурсултан Назарбаєв йде у відставку - 19.03.2019 17:14

Президент Казахстану Нурсултан Назарбаєв заявив у зверненні до нації, що йде у відставку. Звернення у вівторок, 19 березня, транслюється по телебаченню. «Я прийняв рішення припинити свої повноваження в якості президента», - сказав глава держави. Нурсултан Назарбаєв був Президентом Казахстану з моменту заснування посади 24 квітня 1990 року до сьогоднішнього дня, 19 квітня 2019 року. Президент Республіки Казахстан є главою держави, його найвищою посадовою особою, що визначає основні напрями внутрішньої і зовнішньої політики держави і представляє Казахстан всередині країни і в міжнародних відносинах.

Президент Республіки Казахстан, згідно з конституцією:

- символ і гарант єдності народу і державної влади, непорушності Конституції, прав і свобод людини і громадянина.

- забезпечує узгоджене функціонування всіх гілок державної влади і відповідальність органів влади перед народом.

- має право виступати від імені народу і держави.

Нурсултан Назарбаєв додав, що залишиться на посаді голови Ради безпеки республіки і продовжить очолювати партію «Нур Отан» Згідно з Конституцією Казахстану, в разі дострокового звільнення або відмови від посади президента, або його смерті, повноваження глави держави на термін, що залишився переходять до голови сенату парламенту. На даний момент цей пост займає Касим-Жомарт Токаєв. При неможливості спікера сенату ухвалити президентські повноваження вони переходять до голови мажилісу (його голова зараз - Нурлан Нігматулін). Третім в ієрархії значиться прем'єр-міністр, на даний момент цю посаду займає Аскар Мамін.

Останні президентські вибори в Казахстані відбулися в 2015 році. Тоді Назарбаєв виграв, набравши 97,75 відсотка голосів. Наступні вибори глави держави були намічені на 2020 рік.

Нурсултан Назарбаєв народився 6 липня 1940 року, в цьому році йому виповниться 79 років.

Законодавством Казахстану Назарбаєв наділений офіційним титулом лідера нації. Цей статус довічно дає йому владні повноваження, незалежні від статусу президента, а також звільняє його і членів його сім'ї від кримінального переслідування. Нурсултан Назарбаєв є також головою всесвітньої асоциації казахів та має звання доктор економічних наук.

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