



Американка народила шістьох дітей за дев'ять хвилин - 18.03.2019 14:45

Тельма Чіакі , мешканка штату Техас (США) народила шістьох дітей за дев'ять хвилин. Про це сказано на сторінці клініки The Woman's Hospital of Texas в Facebook.

Дві дівчинки і чотири хлопчики з'явилися на світ 15 березня в 4:59 ранку за місцевим часом. Вага новонароджених склав від 800 до 1300 грамів. Їхня мати Тельма Чіакі відчуває себе добре, запевнили лікарі.

Як стало відомо Hindustantimes, Чіакі вже вибрала імена для дочок. Вона планує їх назвати Зіна і Зуріель. Імена для чотирьох синів жінка ще не придумала.

Співробітники техаського пологового будинку нагадали, що ймовірність народження шестерняшек становить один до 4,7 мільярда.

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