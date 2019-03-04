



В Ізраїлі набув чинності закон про боротьбу з курінням електронних сигарет - 11.03.2019 10:57

У Ізраїлі 8 березня, вступили в силу нові пункти закону про боротьбу з курінням, які також будуть поширюватися на електронні сигарети. Відповідно до закону в Ізраілі заборонено куріння електронних сигарет в громадських місцях та їх продаж - неповнолітнім, повідомив сайт newsru.co.il

Також заборонений продаж рідини, картриджів та інші наповнювачів для електронних курильних приладів з концентрацією нікотину більше 20 мг / мл на контейнер. Вступила в силу заборона на рекламу тютюнових виробів на телебаченні, радіо та в інтернеті. Разом з тим, виробники зможуть публікувати рекламу в газетах, якщо не менше 30% площі буде віддано застереженню міністерства охорони здоров'я, а також буде виділена площа для тексту, в якому роз'яснюється, якої шкоди куріння завдає здоров'ю.

На другому етапі, який вступить в силу через кілька місяців, до продажу будуть заборонені іграшки, солодощі та сувеніри у вигляді сигарет, буде заборонено виставляти тютюнову продукцію в кіосках і дьюті-фрі. На пачках не фігуруватиме логотип компанії-виробника, а площа, яку займає попередженням про шкоду куріння, збільшиться майже в два рази.

Всі новини