В Ізраїлі набув чинності закон про боротьбу з курінням електронних сигарет

- 11.03.2019 10:57
В Ізраїлі набув чинності закон про боротьбу з курінням електронних сигарет

У Ізраїлі 8 березня, вступили в силу нові пункти закону про боротьбу з курінням, які також будуть поширюватися на електронні сигарети. Відповідно до закону в Ізраілі заборонено куріння електронних сигарет в громадських місцях та їх продаж - неповнолітнім, повідомив сайт newsru.co.il

Також заборонений продаж  рідини, картриджів та інші наповнювачів для електронних курильних приладів з концентрацією нікотину більше 20 мг / мл на контейнер. Вступила в силу заборона на рекламу тютюнових виробів на телебаченні, радіо та в інтернеті. Разом з тим, виробники зможуть публікувати рекламу в газетах, якщо не менше 30% площі буде віддано застереженню міністерства охорони здоров'я, а також буде виділена площа для тексту, в якому роз'яснюється, якої шкоди куріння завдає здоров'ю.

На другому етапі, який вступить в силу через кілька місяців, до продажу будуть заборонені іграшки, солодощі та сувеніри у вигляді сигарет, буде заборонено виставляти тютюнову продукцію в кіосках і дьюті-фрі. На пачках не фігуруватиме логотип компанії-виробника, а площа, яку займає попередженням про шкоду куріння, збільшиться майже в два рази.

Ключові слова: заборона електронних сигарет, електронні сигарети Ізраіль

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