



Удар блискавки повалив на землю гравців бразильської футбольної команди - 11.03.2019 10:32

Гравці бразильської футбольної команди "Насионал де Сан-Домінгуш" знепритомніли під час розминки після того, як в тренувальне поле вдарила блискавка, повідомив в неділю телеканал Globo.

Цей випадок стався ввечері в п'ятницю в місті Санта-Кітерія, північно-східний штат Сеара, проте відомо про це стало тільки зараз.

За свідченнями очевидців події, слова яких наводить телеканал Globo, розминка почалася близько 17:30 за місцевим часом і приблизно через три хвилини після її початку гравці виявилися лежачими на газоні в результаті удару блискавки.

"Я побачив спалах і раптом всі, хто знаходився на полі впали. Я злякався, вирішивши, що вони померли", - наводить телеканал слова одноклубника постраждалих Елтона Мендонса Боржес , який бачив те, що сталось, але не який уточнив кількість гравців, які перебували на полі. Сам він, завдяки щасливому випадку не постраждав, оскільки в момент розряду був поза полем. Футболіст також уточнив, що дощу під час інциденту не було, а газон був сухим.

Удар блискавки відчули також гравці команди, тренував на що знаходиться віддалік газоні. "Нас всіх також повалило на землю", - розповів телеканалу Еліо Шіменес з команди "Крузейру-де-Арей", уточнивши, що його одноклубникам допомога медиків не знадобилася. Частина гравців "насіонал" прийшли в себе тільки після серцево-легеневої реанімації, яку їм надали очевидці події

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