Розшукуються 28 тонн золота та 47 шедеврів живопису

- 09.03.2019 13:55
Розшукуються 28 тонн золота та 47 шедеврів живопису

 В Німеччині опубліковано особистий робочий щоденник офіцера Третього рейху Егона Олленхауэра, в якому вказуються місця з прихованими скарбами. Про це повідомляє авторитетне видання Daily Mail.

Як випливає з записів, Адольф Гитлер наказав приховати золото, твори мистецтва і інші цінності під час відступу нацистських військ з Польщі. Ці сокровища були завантажені в 260 вантажних авто і заховані в 11 місцях на території країни, щоб радянські війська не змогли їх знайти. Як повідомляєтся, в тайниках зберігається близько 28 тонн золота, ювелірні прикраси, медалі, предмети релігіозного культу, а також 47 шедеврів живопису, серед яких є монументальні роботи Караваджо, Боттичеллі, Рафаеля, Рубенса, Моне і Рембрандта.

На протязі декількох десятиліть щоденник Олленхауера зберігався в масонському ложе в німецкому Кведлинбурге, після чого його передали фонду Schlesische Brücke. Записи не були опубліковані раніше з-за умов, які видвинула масонська ложа. Учасники організації відмовлялись оприлюднивати щоденник, поки живуть усі учасники війни, пов'язані з цими подіями, зокрема, співробітники «Ваффен СК».Співробітник фонду Роман Фурманьяк стверджує, що п'ять немецких освітніх установ підтвердили справжність аутентичність щоденника. В даний час фонд проводить перевірку місць, в яких можуть виявитися скарби Третього рейху. Цінності можуть бути знайдені на дні пруда в секретній кімнаті в одному з польських дворців, а також на дні колодяя в парку. Фото наведене в якості іллюстрації, невідомо чи мають вантажні автомобілі, зображені на данному фото будь-яке відношення до операції військ СС з вивезенню скарбів.

Ключові слова: скарби, скарби Польша, скарби СС

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