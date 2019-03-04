Італія хоче скасувати міжнародні санкції проти Росії- 08.03.2019 16:02
Влада Італії хочуть скасувати міжнародні санкції проти РФ. Про це розповів прем'єр-міністр країни Джузеппе Конте, передає Reuters.
На його думку, санкції, які ввели після анексії Криму в 2014 році проти російської сторони, не є ефективними. Крім того Конте заявили, що обмеження і заборони не повинні бути самоціллю для Європи.
Також він зазначив, що російські санкції несуть певний збиток для економіки Італії.
Нагадаємо, президент США Дональд Трамп продовжив санкції на рік щодо Росії у зв'язку з анексією Криму. Таким чином, продовжили термін дії санкцій щодо РФ, які були прийняті нинішньою адміністрацією 20 вересня 2018 року і адміністрацією Барак Обами 6 березня, 16 березня, 20 березня, 19 грудня 2014 по Криму.
Відомо, що санкції торкнуться ряд офіційних осіб Росії. Також заходи стосуються оточення екс-глави України Віктора Януковича і керівників, так званих "ДНР" і "ЛНР".
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