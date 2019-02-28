



До Пенсійного Фонду Чернівецької області надійшло майже 430 млн. грн. власних доходів - 04.03.2019 13:53

Завдяки роботі з платниками та боржниками з початку року до бюджету Фонду в області надійшло майже 430 млн. грн. власних доходів

Пріоритетним напрямком діяльності Головного управління Пенсійного фонду України в Чернівецькій області є забезпечення стабільних надходжень власних доходів для своєчасної виплати пенсій громадянам області та захисту прав застрахованих осіб. З цією метою налагоджено тісну співпрацю з Управлінням Держпраці в Чернівецькій області, Головним управлінням ДФС в Чернівецькій області, органами місцевої влади. Крім цього, здійснюється активна інформаційно-роз’яснювальна робота серед роботодавців області щодо недопустимості використання праці найманих працівників без належного оформлення з ними трудових відносин, проводяться роз’яснювальні заходи серед громадян краю щодо негативного впливу нелегальної зайнятості на набуття страхового стажу, необхідного для призначення соціальних і пенсійних виплат.

Постійно проводиться робота з платниками щодо необхідності сплати поточних зобов’язань, опрацювання сум заборгованості у судовому порядку, чітко налагоджена співпраця з територіальними органами Державної виконавчої служби та органами влади щодо стягнення заборгованості з боржників.

В результаті вжитих заходів з початку 2019 року до бюджету Фонду в області надійшло 429,9 млн. грн. власних доходів, що на 89,1 млн. грн. (26,2%) більше, ніж у відповідному періоді минулого року.

Власних доходів, адміністрування яких здійснює Головне управління Пенсійного фонду України в Чернівецькій області, мобілізовано в сумі 3,8 млн. грн., що на 0,2 млн. грн. (5%) більше надходжень січня-лютого 2018 року.

Усі мобілізовані кошти спрямовуюся на пенсійні виплати буковинцям.

Прес-служба Головного управління Пенсійного фонду України в Чернівецькій області

Платинова Буковина, Чернівці

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