Кабмін оскаржить газову постанову

- 04.03.2019 14:43
Кабмін оскаржить газову постанову

Кабінет міністрів оскаржить рішення Окружного адміністративного суду Києва про визнання незаконною постанови уряду, якою до жовтня 2018 року визначався порядок формування ціни на природний газ для потреб населення.

Про це на своїй сторінці в Fаcebook повідомив прес-секретар прем’єр-міністра Володимира Гройсмана Василь Рябчук.

"Про сьогоднішнє "рішення" Окружного адміністративного суду Києва. Рішенням, про яке йдеться, скасовано постанову, яка втратила чинність", - нагадав він.

"Оскаржена постанова Кабінету міністрів від 27 квітня 2016 р. №315 втратила чинність згідно з постановою Кабінету Міністрів від 19 жовтня 2018 року номер 867 "Про затвердження Положення про покладення спеціальних обов'язків на суб'єктів ринку газу для забезпечення загальносуспільних інтересів у процесі функціонування ринку природного газу", - заявив Рябчук.

При цьому він наголосив, що навіть попри це, Кабінет міністрів подаватиме апеляцію і оскаржить це рішення в установленому порядку.

 

У понеділок колегія суддів Окружного адміністративного суду Києва задовільнила позов Тимошенко проти уряду щодо підвищення ціни на газ для населення та теплокомуненерго, яке відбулося у травні 2016 року.

Суд визнав протиправною та нечинною постанову Кабінету міністрів № 315 від 2016 року про встановлення єдиної ціни на газ на рівні 6879 грн за тисячу кубометрів.

***Водночас, згідно з даними у базі на сайті Верховної Ради, вказана постанова є не чинною. Розпорядження уряду, яке оскаржувала Тимошенко, втратило чинність на підставі постанови КМ № 867 від 19.10.2018.

Нагадаємо:

Детективи Національного антикорупційного бюро проводять досудове розслідуваннясхваленої Кабінетом міністрів формули формування ціни на газ "Дюссельдорф+" у кримінальній справі щодо зловживання владою або службовим становищем.

Зокрема досліджуються обставини встановлення протягом 2016-2017 років державних регульованих цін на природний газ для забезпечення суспільних інтересів шляхом прийняття Кабінетом міністрів України відповідних постанов від 27.04.2016 №315 та від 22.03.2017 №187.

Постанови Кабміну №315 та №187 стосуються встановлення формули для формування ціни на газ на підставі ціни імпортного природного газу в німецькому газовому хабі, яка визначається згідно з даними агентства Platts European Gas Daily (так звана формула "Дюссельдорф+").

Платинова Буковина, Чернівці

Ключові слова: газова постанова кабмін 2019

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