Хафтор Бьернссон, Григор Кліган з Гри престолів, встановив світовий рекорд- 04.03.2019 21:02
Відомий ісландський спортсмен і актор Гафтор Юліус Бйорнссон, виконуючий роль Григора «Гори» Клігана в серіалі «Гра престолів», підняв штангу, вагою 474 кілограми і підтвердив звання найсильнішої людини в світі . Про це повідомляє ABC News.
Гафтор Юліус Бйорнссон зайняв перше місце на змаганнях Arnold Strongman Classic, які проходили в місті Колумбус, штат Огайо. Колишній губернатор Каліфорнії і актор Арнольд Шварцнеггер привітав його з новим рекордом і вручив приз - 72 тисячі доларів. У своєму Instagram-акаунті спортсмен подякував усім, хто підтримував його, і посумував, що йому не вдалося підняти більше половини тонни. Гафтор Юліус Бйорнссон 26 листопада відзначив своє 30-річчя, і раніше встановлював світові рекорди. Наприклад, 31 січня 2015 року Бьyoрнссон побив тисячолітній рекорд на змаганнях «Найсильніший вікінг світу» в Норвегії, протягнувши 650-кілограмову 10-метрову колоду на 5 кроків вперед.
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Pretty casual new WR Elephant Bar Deadlift 474kg/1044.9lbs Very happy with day 1 here at The Arnold Strongman Classic even though 501 will have to wait for another day. Looking forward to day 2. I appreciate all the support guys, thank you! @roguefitness @nuunhydration @sbdapparel @legionath @stanefferding @theverticaldiet @australianstrengthcoach @stefansolvi @andrireyr @kelc33 @dianahrund @bjornthorr @ragnheidurmj @valthecoach
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