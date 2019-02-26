



В Чернівцях горить трава. Пожежа висотою з двоповерховий будинок - 28.02.2019 21:26

На Південно-Кільцевій у нашому місті горить сухостій. Спалахнула трава та дерева навколо озера. Є верогідність, що у пожежі постраждають спортцентр Олімпія та житлові булинки поблизу озера.

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Платинова Буковина, Чернівці

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