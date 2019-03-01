Механізм перерахунку з 01.03.2019 раніше призначених пенсій

- 27.02.2019 18:47
Механізм перерахунку з 01.03.2019 раніше призначених пенсій

До уваги одержувачів “спеціальних” пенсій

Постановою Кабінету Міністрів України від 20.02.2019 № 124 затверджено Порядок проведення перерахунку пенсій відповідно до частини другої статті 42 Закону України “Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування”. Вказаним Порядком визначено механізм перерахунку з 01.03.2019 раніше призначених пенсій за нормами Закону України “Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування” шляхом збільшення показника середньої заробітної плати (доходу) в Україні, з якої сплачено страхові внески, та який враховується для обчислення пенсії, із застосуванням коефіцієнта 1,17.
Такий перерахунок особам, яким пенсію призначено відповідно до інших законодавчих актів, зокрема, на умовах, визначених Законами України “Про державну службу”, “Про службу в органах місцевого самоврядування”, “Про прокуратуру”, “Про наукову і науково-технічну діяльність”, проводиться для визначення частини розміру пенсії, обчисленої відповідно до Закону України “Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування”.
У випадках, якщо розмір пенсії на загальних підставах, визначений в результаті перерахунку, буде більшим від розміру пенсії, обчисленого за нормами згаданих вище спеціальних законів, проводиться автоматичне, без звернення особи, переведення на пенсію на загальних умовах за матеріалами пенсійних справ з подальшим інформуванням пенсіонера. Визначення найбільш доцільного розрахунку проводитиметься і для осіб, які наразі отримують пенсії за Законом України “Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи”.
Такі одержувачі пенсій у будь-який час можуть звернутися до органів Пенсійного фонду України для переведення (повернення) на пенсію за нормами інших законодавчих актів, з установленням розміру виплат, отримуваних до такого переведення.
Прес-служба Головного управління Пенсійного фонду України в Чернівецькій області

 

Ключові слова: спеціальні пенсії 2019, пенсії держслужбовців 2019

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