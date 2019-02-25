



Подробиці масової бійки московських третьокласниць - 27.02.2019 14:36

Масова бійка в московській школі № 67, в результаті якої трьом дівчинкам третьокласницям потрібна була термінова госпіталізація, відбулася за відсутності класного керівника. Про це розповів директор навчального закладу Андрій Козлов, передає в середу, 27 лютого, РИА Новости.

За його словами, бійку на перерві затіяли п'ять дівчаток. «Причина - неприязні стосунки один до одного», - пояснив співрозмовник агентства, додавши, що дві школярки залишилися в лікарні за наполяганням батьків, інші були відпущені додому через відсутність травм.

Директор московської школи № 67 також повідомив, що класний керівник, який був відсутній під час інциденту, буде покарани, строго покараний.

Всі новини