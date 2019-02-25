



Представником України на Євробаченні-2019 може бути ніхто - 27.02.2019 10:13

Україна можливо вагалі не буде брати участь у пісенному конкурсі Євробачення 2019 в Ізраілі. Національна суспільна телерадіокомпанія України розглядає варіант відмови від Участі України у Євробаченні 2019. Також стало відомо що зараз ведуться переговори з групою KAZKA що зайняла третє місце в національному конкурсі,щодо їх можливої участі у пісенному конкурсі. Під час прямого ефіру на телеканалі "Громадський" про це сказала член правління НСТУ Олександра Кольцова. В телевізійному ефірі Олександра Кольцова сказала, що представником України на Євробеченні-2019 "може бути ніхто" і вона це повторила двічі. Про те, чи буде проводити Національна суспільна телерадіокомпанія України перемовини дівчинкою"ніхто", також відомою як Арья Старк в серіалі Гра Престолів не повідомляється.

Як відомо, до 8-10 березня Суспільне та представник України мають представити організаторам Євробачення 2019 свій музичний номер з розкадровками. "Мені здається, зараз, в цій ситуації — це криза, на яку немає однозначної відповіді, правильної, тому що суспільство розділене", - зазначила Кольцова.

Як повідомлялось раніше, українська співачка MARUV (Анна Корсун), яка перемогла в національному відборі країни на участь в «Євробаченні-2019», пояснила, чому відмовилася від участі в конкурсі. Пост на цю тему вона опублікувала в своєму Instagram-акаунті.

Марув заявила, що її рішення не пов'язане з тим, що Національна громадська телерадіокомпанія України (НГТУ) незадоволена її концертами в Росії. «Основні розбіжності викликали інші пункти договору, які, якщо я підпишу, стають для мене кабальними. Я - громадянка України, плачу податки і щиро люблю Україну. Але не готова виступати з гаслами, перетворюючи своє перебування на конкурсі в промоакції наших політиків. Я - музикант, а не бита на політичній арені », - написала виконавиця.

Вона подякувала всім, хто підтримував її, і зазначила, що хоче створювати творчість без цензури. За словами артистки, вона планує «перемагати і популяризувати свою музику в світі».

Раніше 25 лютого стало відомо, що MARUV не поїде на «Євробачення». Виконавиця не підписала контракт з НГТУ, так як у них виникли розбіжності з приводу умов участі в конкурсі. У соцмережах вона поділилася уривками договору. За словами співачки, їй заборонили будь-яку імпровізацію в ході виступу. Вона зазначила, що ще одна умова - заборона на спілкування з журналістами без узгодження - «повністю порушує свободу слова і права людини».

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