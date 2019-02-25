



У Великобританії засудили жінку, яка змусила дочку лікуватися від неіснуючої хвороби - 26.02.2019 11:46

У Великобританії жінку, яка змусила дочку лікуватися від неіснуючої епілепсії, засудили до декількох місяців тюремного ув'язнення. Про це повідомляє видання Metro.

Мешканка міста Блекпул, графство Ланкашир, чиє ім'я не розголошується, з січня 2012 року по січень 2016 рік водила доньку до лікарів, стверджуючи, що та страждає від епілепсії. При цьому ніхто, крім 41-річної британки, ніколи не помічав нападів та інших проявів хвороби у дівчинки. В результаті дитині прописали таблетки, в яких насправді вона не потребувала. Дівчинка кілька разів лежала в лікарні для спостереження за її станом і проходила комп'ютерну томографію.

Як тільки з'ясувалося, що дитина не страждає від хвороби, його забрали органи опіки. Усі абоненти раніше прописаних ліків був скасований. За словами батька, після розлуки з матір'ю самооцінка дівчинки значно зросла.

Суддя Грем Ноулз (Graham Knowles) під час оголошення вироку зазначив «незбагненність» поведінки матері. «Ви використовували дочка як засіб, щоб отримати бажане, не думаючи про те, як це відіб'ється на ній. Увага і співчуття, яке вам чинили, живило вашу самооцінку », - зазначив він. Жінку засудили до восьми місяців позбавлення волі.

Британку викривали в брехні і в інших випадках - вона не раз говорила сусідам, що ставала жертвою неіснуючих злочинів. У січні 2016 року його поскаржилася поліцейським, що їй шлють листи з погрозами. За її будинком встановили спостереження і побачили, як вона сама підкинула собі на ганок лист.

Платинова Буковина, Чернівці

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