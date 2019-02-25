



Ресторани Чернівців та області на 8 березня 2019 року - 26.02.2019 09:58

Міжнародний жіночий день - це свято, яке відзначається по всьому світу. З року в рік у рік це свято було офіційним вихідним в Україні, а в цьому року 8 березня стане звичайним робочим днем. Тому пропонуємо в цьому році вже напевно не упустити свій шанс порадувати дорогих і близьких жінок. Оточіть їх турботою, любов'ю і увагою, подаруйте їм відпочинок, який вони заслуговують.

Кожне свято у нас асоціюється зі смачними стравами, так чому ж не замовити столик для вашої другої половинки, мами або сестри в одному з ресторанів Чернівців? Чернівецькі закладу також готуються до святкування 8 березня, прикрашають банкетні зали, готуються подавати найсмачніші і вишукані витвори кулінарного мистецтва.

Пропозицій від ресторанів Чернівців на 8 березня - багато, адже кожен ресторан прагне порадувати гостей чимось особливим, запропонувати свою живу музику, особливу фотозоні для красивих знімків на пам'ять про святковий відпочинок, розваги від провідних і раздічних пріятнитние сюрпризи. Закладів в Чернівцях багато, як і святкових пропозицій. Все, що вам потрібно - це визначитися з вибором і подарувати своїй коханій жінці незабутнє свято в Міжнародний жіночий день!

Ресторан Брізоль (050) 537-52-42 готує цікаву розважальну програму до Дня 8 березня. Якщо ви відмінно провести час і насолодитися свят, то поспішайте забронювати столик. Вас чекають цікаві розваги з конкурсами, смачний банкет, тематична фотозоні і жива музика. Ціни - індивідуальні.

Ресторан Піар (050) 154-00-52 запрошує дорогих гостей відзначить Міжнародний жіночий день! Ми готові влаштувати вам незабутнє свято на будь-який смак! Приймаємо замовлення на банкети будь-якої складності. Десерти в подарунок (для тих, хто замовляє бенкет), жива музика.

Ресторан Вавилон (050) 66 22 000 вітає всіх жінок з 8 березня і готує чудове святкування! У нас акція - двоє людей людей за ціною одного! Вас чекають цікаві сюрпризи і приємне проведення часу.

Ресторанный комплекс Гостинный двор (050) 71-88-333 радий зустрічати чарівних дам і їх супутників в день 8 березня. Вас чекає відмінний вечір під керівництвом провідного МC Romantic, запальні хіти у виконанні живої музики, дуже смачне святкове меню з сюрпризом від шеф-кухаря, а також алкогольний фуршет. Ми підготували тематичну фотозоні і професійну фотосесію від Geometria.



Ресторан Венеция 050 627-41-24 Саме жіноче свято весни відбудеться вже зовсім скоро - час планувати, як ви його проведете! 💕. Ресторан Venezia завжди з трепетом готується до цього дня - ми готуємо програми, прикрашаємо зали закладу і зустрічаємо дівчат з особливим настроєм🌷. На Вас чекає: 🌸 Неймовірне магічне шоу, безліч фокусів та магії від ілюзіоніста Романа Палійчука! 🌷 Вечір пройде в супроводі романтичної музики під ритми Dj! 🌸 Квітуча фотозона! 🌷Миттєвий фотозвіт! 🌸 І найголовніше - неймовірно смачне меню!

І все це за дуже розумною ціною😉 Поспішайте забронювати столики, Вас чекає незабутній вечір. Ресторан Venezia, місце смачного відпочинку! Наша адреса: С. Чагор, вул. Незалежності, 33, (700м за містом, по трасі)

Тел. 050 215 81 73

Ресторан Версаль (050) 374-17-33 підготувал до 8 березня для коханих жінок грандіозний банкет! Вас чекає веселий ведучий, красива фотозоні і професійний фотограф від Geometria, маса розваг і конкурсів, а також жива музика. Ціни - індивідуальні.

Ресторан Эра 050 59-140-53 готовий зустрічати гостей в Міжнародний жіночий день! Ваше свято у нас буде вам до смаку. Вас чекають кращі позиції меню, тематична фотозоні для виняткових знімків, жива музика і тільки найкраще настрій. Ціни - за індивідуальним замовленням.

Ресторан Клеопатра (095) 499 74 49 приглашает отпраздновать 8 марта в уютной и изысканной обстановке. Для вас мы подготовили праздничную программу с живой музыкой, красивой фотозоной и неимоверно вкусным праздничным меню. Цены - по заказу.

Ресторан АлМи (050) 338-23-92 Жива музика, фотозона, святкове оформлення, меню святкове, сюрпризи для закоханих, діджей

Ресторан Золотой Сезам 095 497 15 78 запрошує гостей відзначити 8 березня. Для вас ми підготували чудову живу музику, дуже смачне святкове меню, професійного фотографа для фотозвіту. Вас чекає відпочинок у чудовій атмосфері за приємними цінами.

Платинова Буковина, Чернівці

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