Тимошенко закликає депутатів бойкотувати Раду, доки не скасують підвищення ціни на газ

- 25.02.2019 21:54
Тимошенко закликає депутатів бойкотувати Раду, доки не скасують підвищення ціни на газ

 Кандидат у президенти Юлія Тимошенко закликає народних депутатів не розглядати законопроекти, доки не скасують підвищення ціни на газ і не заборонять збільшувати його вартість.
Про це вона сказала під час погоджувальної ради парламенту як лідер фракції "Батьківщина", повідомляє прес-служба цієї партії.
"Нам, всім депутатам, треба подумати про людей", – сказала Тимошенко.
"Нам треба об’єднатися і завтра в парламенті не голосувати ні за що, поки не буде проголосована спільна постанова, підписана всіма лідерами фракцій, окрім БПП, щодо скасування підвищення тарифів і введення мораторію на підвищення, як це зробили Польща та Румунія", – заявила вона.
Екс-прем'єрка стверджує, що збереження Петром Порошенком посади президента принесе українцям подальше зростання тарифів на житлово-комунальні послуги.
"Люди мають знати: якщо мафія Порошенка зберігається на цих посадах і безпосередньо на своїй посаді (залишається) президент, то, прикриваючись патріотичними гаслами, вони запланували знову збільшити ціни на газ з 1 травня на 15% і з кінця грудня – ще на 25%. У цілому – на 43% за рік!", – обурилась кандидат на пост президента.
Тимошенко сказала, що тарифи на газ встановлює НКРЕКП, яка формується указом президента, і яку постійно очолює "який-небудь корумпований партнер Порошенка".
Також вона стверджує, що "на злочинне оточення нинішнього глави держави переписують найкращі вітчизняні родовища природного газу України".
За словами Тимошенко, гроші, які влада "витягує з кишень українців" через тарифи, перераховуються на офшори, а мала частина їх іде на підкуп виборців.

Ключові слова: скасування підвищення ціни на газ

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