Собака народилася з другої пащею в третьому вусі

- 18.02.2019 10:27
Собака народилася з другої пащею в третьому вусі

В американському притулку для бездомних тварин Oklahoma City Animal Welfare виявили собаку, яка народилася з другої пащею в вусі. Про це пише видання Daily Mail.

Дворовий пес по кличці Тоад (Toad) прибув до притулку у віці п'яти років. Працівники центру помітили на голові собаки третє вухо і направили його в довколишній рятувальний центр Mutt Misfits. Там фахівці ретельно оглянули тварину і виявили на місці «третього вуха» другу пащу.

Через деякий час у Тоад з'явився власник, Хізер Ернандес (Heather Hernandez), який розповів про особливості його вихованця. «Ми відразу зрозуміли, що вона не схожа ні на одну з собак, - згадує жінка. - Спочатку вона проявляла агресію, але вдома її поведінка змінилася ».

Незвичайною собаці провели операцію з видалення зубів, після якої неприємний дискомфорт, на думку лікарів, зник. Кілька зубів довелося залишити на місці, оскільки вони вросли в череп тварини. «Ми не впевнені, чи викличе вушна пащу неприємності в майбутньому, але на даний момент все добре. Будемо вирішувати проблеми по мірі їх надходження », - заявила господиня Тоад.

Друга пащу тварини не функціонує так само, як основна: у неї немає щелепи, яка могла б відкриватися і закриватися. «Там є щось схоже на губи, всередині яких утворюється слина», - прокоментувала Ернандес. Вона також додала, що, незважаючи на унікальність зовнішнього вигляду пса, його життя не схильна до небезпеки.

«Вона не здатна в повній мірі чути, бачити або відчувати запахи через аномалії на тілі, але в іншому вона здорова», - заявила американка. На закінчення вона зазначила, що Тоад дуже прив'язалася до нової сім'ї і весь час проситься полежати на колінах домочадців.

Платинова Буковина, Чернівці

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