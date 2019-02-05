



Boeing побудує гігантські підводні безпілотники «Косатка» - 16.02.2019 11:38

Чотири великих безпілотних підводних плавальних апаратів Orca («Косатка») будуть виготовлені для ВМС США компанією Boeing пишет The Popular Mechanics.

Згідно з контрактом планується виготовлення, випробування та поставка дронів, а також пов'язаних з ними елементи. Вартість угоди складає 43 мільйони доларів. Такі підводні безпілотники планується використовувати в розвідці, автономних місіях на дальні відстані, а також при спасенні плавальних апаратів та для роботи в небезпечних умовах.

Конструктивно Orca буде заснована на безпілотній дизель-електричної підлозі-демонстраторі Echo Voyager, створеної в рамках програми XLUUV (Extra Large Unmana Vehicle).

Дрон Echo Voyager був представлений в марці 2016 року. Безпілотник здатний в автономному режимі за кілька місяців пройти близько 12 тисяч кілометрів. У довжину апарат-демонстратор досягає 15,5 метра, в діаметрі - 2,6 метра. Масса Echo Voyager равна 50 тоннам. Плавальний апарат здатний занурюватись на глибину до 3,3 кілометра і розвивати швидкість до восьми вузлів (14,8 кілометра в годину). Демонстратор отримав інерційну систему навігації та датчик глибини. Для відображення положення, використовується GPS, для комунікацій з командними пунктами - супутниковий зв'язок. Ехо Вояджер здатний переносити у внутрішньому приміщенні навантаження до восьми тонн, зокрема, торпеди і ракети. Також можливе розміщення зовнішнього навантаження.



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