Оприлюднено відео наслідків пожару в елітному московському будинку- 04.02.2019 21:53
Відео з жилого будинку на Нікитському бульварі в Москві після пожару, в якому загинуло 8 людей оприлюднена Слідчим комітетом Росії. Запис розміщена на YouTube-каналі зазначеного відомства.
На кадрах видно, як співробітники МЧС оглядають приміщення і перевіряють перекриття і конструкції. В об'єкт також попали особисті речі жильців дома.
Пожаре відбувся в ночі на понеділок, 4 лютого, в будинку №12 на Нікитському бульварі, повідомлєтьс про вісім загиблих, серед загиблих дві дитини.
Як повідомлялось квартири в будівлях елітної дореволюційної постройки належать таким знаменитостям, як актриса Інгеборга Дапкунайте, художник Нікас Сафронов, музикант Юрій Башмет, оперна співачка Любов Казарновская. При СССР квартири в цьому будинку давали лише високопоставленим комуністам, та тим творчім людям, що прославляли радянську владу та несли в народ ідеї «світлого» комуністичного майбутнього.
За деякими даними донька відомого альтиста Юрія Башмета, 38-річна Ксенія Башмет займала житло на 5-му поверсі, до перепланування це була 8-кімнатна квартира. Башмет заявляє, що перепланувань не робив можливо вони були зроблені попередніми власниками. Ця квартира повністю вигоріла, суттєво постраждала квартиру на 4 му поверсі яка належить керівнику великої Російської державної компанії.
Коментарі (0)
Другие новости:
- 07.02.2019 10:22
- 05.02.2019 14:08
- 04.02.2019 22:10
- 04.02.2019 20:58
- 04.02.2019 19:53
- 29.01.2019 12:23
- 28.01.2019 15:48
- 28.01.2019 11:43
- 25.01.2019 22:18
- 25.01.2019 20:44