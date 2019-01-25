



Оприлюднено відео наслідків пожару в елітному московському будинку - 04.02.2019 21:53

Відео з жилого будинку на Нікитському бульварі в Москві після пожару, в якому загинуло 8 людей оприлюднена Слідчим комітетом Росії. Запис розміщена на YouTube-каналі зазначеного відомства.

На кадрах видно, як співробітники МЧС оглядають приміщення і перевіряють перекриття і конструкції. В об'єкт також попали особисті речі жильців дома.

Пожаре відбувся в ночі на понеділок, 4 лютого, в будинку №12 на Нікитському бульварі, повідомлєтьс про вісім загиблих, серед загиблих дві дитини.

Як повідомлялось квартири в будівлях елітної дореволюційної постройки належать таким знаменитостям, як актриса Інгеборга Дапкунайте, художник Нікас Сафронов, музикант Юрій Башмет, оперна співачка Любов Казарновская. При СССР квартири в цьому будинку давали лише високопоставленим комуністам, та тим творчім людям, що прославляли радянську владу та несли в народ ідеї «світлого» комуністичного майбутнього.

За деякими даними донька відомого альтиста Юрія Башмета, 38-річна Ксенія Башмет займала житло на 5-му поверсі, до перепланування це була 8-кімнатна квартира. Башмет заявляє, що перепланувань не робив можливо вони були зроблені попередніми власниками. Ця квартира повністю вигоріла, суттєво постраждала квартиру на 4 му поверсі яка належить керівнику великої Російської державної компанії.



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