



Створимо віртуальний тур для Google мій бізнес - 29.01.2019 12:23

Залучайте більше клієнтів, додавши панорами Вашого закладу в Google Пошук, Google Карти, Google Street View і Google Мій Бізнес!

Україна 3D, сертифіковане фото агентство Google Street View Trusted пропонує Вам створення віртуального туру (VR 360) Вашого бізнесу: готелю, відпочинкового комплексу, ресторану, піцерії, торгового центру, магазину, медичного центру, офісу ...

3D панорами Вашого бізнесу будуть опубліковані в Google картах, Google Street View, Google пошук!

Google- найпопулярніша пошукова система в світі. Тому дуже важливо щоб в додатках Google була точна інформація про Вашу кампанії і якісні 3D панорами, які допоможуть потенційним клієнтам вибрати саме Вас!







Звертайтеся! т. 066 320-22-62

Приклади віртуальних турів:

Сервіс "Google Мій бізнес" надає інструменти для успішного просування вашого бізнесу, однак у вас може просто не бути вільного часу для створення і підтримки сторінки з даними про ваш бізнес. Якщо вам потрібна допомога і поради експертів, звертайтеся до допомоги сертифікованих фотографів Google в кампанію Україна 3D / Україна VR!



Бонусом ми допоможемо Вам налаштувати "Google Мій бізнес": додамо, фото, адреса, графік роботи і ваш сайт. За невелику плату будемо відповідати на відгуки ваших клієнтів, відповідати на їхні запитання і публікувати нові фотографії, надавати статистику про те, як клієнти знаходять інформацію про вашу компанію і звідки вони переходять на ваш сайт або сторінку, відстежувати кількість дзвінків за номером телефону, показаному в пошуку і на Картах.

Платинова Буковина, Чернівці

Всі новини